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Розповів про брак медикаментів: РФ судитиме свого медика за «дискредитацію армії»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Розповів про брак медикаментів: РФ судитиме свого медика за «дискредитацію армії»
Співвітчизники медика розцінили його лекцію як таку, що створює негативну оцінку армії Росії
фото з відкритих джерел

Обвинувачений впевнений, що справу проти нього ініціювала влада

Військовий лікар окупантів та учасник бойових дій на Донбасі Юрій Євич прочитав росгвардійцям лекцію з тактичної медицини, після чого потрапив під суд за висловлювання, які нібито дискредитують російську армії. Про це повідомили росЗМІ.

Обвинувачений медик припустив, що справу проти нього ініціювала влада.

До протоколу про адміністративне правопорушення потрапили чотири цитати з його тригодинної лекції.

Повідомляється, що на ній Євич виступив із твердженнями, які нібито спрямовані на створення негативної оцінки армії РФ через проведення так званої «спецоперації» в Україні. Зокрема, він розповів про погану ситуацію з медичними засобами в окупантів.

Нагадаємо, що в російському Ростові-на-Дону суд розпочав розгляд справи 44-річного українського морського піхотинця Антона Чередника, який обвинувачується у нібито вбивстві жителя Маріуполя. Як ідеться у звинуваченні, маріуполець начебто не знав значення слова «паляниця», через що був убитий.

До слова, 4 квітня російський суд арештував підозрювану у вбивстві російського пропагандиста Владлена Татарського Дар'ю Трепову. Їй було висунуто звинувачення у терористичному акті.

Теги: медик суд росія

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