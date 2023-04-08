Через свою агресію Росія програла вибори до трьох органів ООН

Росія отримала чіткий сигнал від ООН

Цього тижня Росія програла вибори до трьох органів Організації Об'єднаних Націй, що є ознакою того, що опір світової спільноти вторгненню РФ в Україну залишається сильним. Про це повідомляє Associated Press.

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Під час голосування в Економічній та Соціальній Раді ООН (ЕКОСОС), що складається з 54 членів, Росія програла Румунії у боротьбі за місце у Комісії за становищем жінок.

Також Росія програла Естонії членство у виконавчій раді дитячого агентства ООН ЮНІСЕФ і зазнала поразки від Вірменії та Чехії під час таємного голосування за членство в Комісії щодо попередження злочинності та кримінального правосуддя.

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Посол США Лінда Томас-Грінфілд заявила після голосування: «Це чіткий сигнал від членів ЕКОСОС про те, що жодна країна не повинна займати позиції в критичних органах ООН, коли вони грубо порушують Статут ООН».

При голосуванні за членів 14 комісій, рад та експертних груп, які курирує ЕКОСОС, Росія була обрана до Комісії соціального розвитку шляхом акламації, від чого США та Велика Британія відмежувалися, заявивши, що вторгнення Росії порушує міжнародне право та територіальну цілісність України.

Росія також була обрана шляхом акламації до складу Міжурядової робочої групи експертів з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності.

Як відомо, 1 квітня розпочалося місячне головування Росії в Радбезі ООН.