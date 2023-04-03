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Кремль затвердив оновлену доктрину Росії (відео)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Кремль затвердив оновлену доктрину Росії (відео)
У доктрині викладається погляд Москви на світову політику, зокрема і її взаємини із Заходом
фото з вільних джерел

У доктрині викладається погляд Москви на світову політику, зокрема і її взаємини із Заходом

Президент Росії Володимир Путін підписав нову редакцію зовнішньополітичної доктрини, що складається з 42 сторінок. У ній викладається погляд Москви на світову політику, зокрема і її взаємини із Заходом. За словами Путіна, оновлення документа викликане радикальними змінами у світі, інформує FREEДОМ. 

Нова версія зовнішньополітичної доктрини, підписана Путіним 31 березня 2023 року, робить акцент на кількох пунктах:

  • Росія – цивілізація, окрема від західної, китайської, мусульманської та індійської. 

     

  • Росія – центр «русского мира» і зобов’язується обороняти і розвивати його традиції та ідеали. 

     

  • Основні союзники Росії – Китай та Індія. 

У доктрині йдеться про те, що Росія зіткнулася з екзистенційними загрозами з боку так званих, недружніх держав. І найбільшою з них безпосередньо названі Сполучені Штати.  

У документі також наголошується, що Росія готова і буде відбивати можливі напади не тільки на федерацію, а й на союзників.

Згадано в оновленій доктрині і про те, що міжнародне право – це більше не система правил, а роль міжнародних організацій, таких як Організація Об’єднаних Націй (ООН), Організація з безпеки і співробітництва Європи (ОБСЄ), Рада Європи, і зовсім різко скорочується.

Нова концепція офіційно закріплює методи російської політики, які були використані для нападу на Україну та окупації її територій. У ній виписано тезу, що Росія захищає і забезпечує права своїх громадян, які живуть за межами країни. 

Таким чином, Росія продовжує розглядати території колишнього Радянського Союзу як сферу свого впливу. Аналітики зазначають, що документ розрахований переважно на росіян. По суті, це методичка для російських пропагандистів.

Нову геополітичну доктрину було підписано якраз напередодні початку головування Росії в Організації Об’єднаних Націй. І спрямована вона, зокрема, на створення антизахідної коаліції в Радбезі ООН. Але, за даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Китай не сприйняв цю ідею позитивно і відмовився від прямого конфлікту із Заходом.

Нагадаємо, 31 березня президент РФ Володимир Путін затвердив нову концепцію зовнішньої політики Росії, яка, ймовірно, спрямована на підтримку спроб Кремля щодо створення антизахідної коаліції.

Теги: відео документи путін росія

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