«Убив маріупольця, який не знав про паляницю»: РФ вперше судить українського військового – ЗМІ

Росіяни звинуватили українця в насильницькому захопленні влади, жорстокому поводженні з цивільними, вбивстві та проходженні навчання для терористичної діяльності

У російському Ростові-на-Дону суд розпочав розгляд справи 44-річного українського морського піхотинця Антона Чередника, який обвинувачується у вбивстві жителя Маріуполя. Про це пише видання «Ґрати».

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Як ідеться у звинуваченні, маріуполець начебто не знав значення слова «паляниця», через що був убитий.

Журналісти зауважили, що це перший судовий процес над українським військовим у російському суді. До цього подібні справи слухалися у судах так званих «ДНР» та «ЛНР».

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Наголошується, що в суді пролунала лише позиція звинувачення, без вивчення доказів та свідчень самого Чередника.

Росіяни звинувачують морпіха за чотирма статтями: у насильницькому захопленні влади, жорстокому поводженні з цивільними, вбивстві та проходженні навчання для терористичної діяльності.

Кримінальну справу проти нього порушено 3 жовтня 2022 року. Зокрема, за версією звинувачення, 27 березня 2022 року морпіх разом із товаришем по службі побачив у селищі Мирне, у північній частині Маріуполя, двох місцевих – Олександра Піскунова та Сергія Поцелуєва. Як ідеться у звинуваченні, Чередник наказав їм упасти на землю, а згодом сказав Піскунову роздягтися.

Далі, за версією росіян, військовий спитав Піскунова значення слова «паляниця», а той відповів, що не знає.

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Як стверджується у звинуваченні, після цього Чередник вбив Піскунова двома пострілами з відстані трьох метрів. Чоловік отримав два наскрізні поранення в груди та помер на місці.

Прокурорка Ірина Непалко заявила, що морпіх зробив це «на тлі ненависті до представників російської національності, прихильників «русского мира» та осіб, які підтримують суверенітет «ДНР».

За версією росіян, Поцелуєв утік, а Піскунова хтось одразу закопав на місці вбивства, обгорнувши голе тіло тканиною. На могилу поставили дерев’яний хрест.

На запитання судді В’ячеслава Корсакова, чи визнає Чередник себе винним, той відповів, що частково лише у вбивстві, і сказав про готовність дати свідчення в суді. Звинувачення щодо наміру захопити владу він не визнав, як і того, що проходив навчання для здійснення теракту.

У коментарі російському порталу Activatica.org адвокат морпіха, Володимир Бакулов, призначений росіянами, розповів, що в ході попереднього слідства Чередник нібито повністю визнавав себе винним, але під час судового засідання змінив позицію.

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Як зазначає «Ґрати», у березні 2016 року Чередник прийшов до Криворізького міського військкомату добровольцем і вступив до Збройних сил України.

Влітку того ж року разом із іншими добровольцями 501-го окремого батальйону 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ пройшов навчання у 169-му центрі сухопутних військ України «Десна» у Чернігівській області. Він здобув спеціальність кулеметника.

Перед початком повномасштабного вторгнення РФ Чередник служив у 501-му окремому батальйоні морської піхоти у званні старшого сержанта.

4 квітня 2022 року Чередник потрапив у полон, а вже 8 числа був відправлений до слідчого ізолятора Донецька.

Нагадаємо, що раніше Росія заявила про затримання пілота українського легкомоторного літака, який нібито зазнав аварії в Брянській області РФ.