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РПЦ покарала відомого архімандрита,який виступив проти війни і викрив злочинну суть «русского мира»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
РПЦ покарала відомого архімандрита,який виступив проти війни і викрив злочинну суть «русского мира»
Архімандрит Кирило (Говорун) викрив брехню РФ про українську церкву
фото з відкритих джерел

Говорун став співавтором декларації богословів, у якій концепцію «русского мира» було визначено як лженауку

Глава Російської православної церкви ухвалив рішення про усунення від священного сану архімандрита Кирила (Говоруна), який виступив проти війни РФ проти України. Про це повідомила пресслужба РПЦ.

Це сталося на тлі того, як у 2022 році, після вторгнення Росії в Україну, Говорун став співавтором декларації богословів, у якій концепцію «русского мира» було визначено як лженауку.

Згідно з повідомленням РПЦ, «на підставі рішення єпархіального церковного суду Московської єпархії від 31.10.2023 р. архімандрит Кирило (Говорун) позбавляється священного сану за порушення 25-го правила Святих Апостолів». 25-те правило Святих Апостолів, яке, як стверджується, порушив Кирило (Говорун), передбачає усунення від священного сану для тих, хто був звинувачений у «блудодіянні, клятвопорушенні чи крадіжці».

У грудні 2023 року Єпархіальний церковний суд Московської єпархії позбавив Кирила Говоруна священного сану та віддав під церковний суд за те, що він служив у Києві з духовенством Константинопольського патріархату. Саме цю провину в РПЦ визнали клятвозлочином.

Цікаво також, що 15 серпня архімандрит Кирило (Говорун) звинуватив наближеного до патріарха Кирила митрополита Леоніда (Горбачова) у гомосексуальності. У відповідь Леонід заявив, що звернувся до церковного суду.

Нагадаємо, архімандрит Кирило (Говорун) викрив брехню РФ про українську церкву, яка пропагується Московським патріархатом за гроші Вадима Новинського.

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Теги: церква Московська церква в Україні Українська православна церква

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