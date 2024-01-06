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Заборона Московської церкви: коли закон винесуть в Раду для голосування

Надія Карбунар
glavcom.ua
Заборона Московської церкви: коли закон винесуть в Раду для голосування
Стефанчук розповів, коли Рада планує ухвалити законопроєкт у другому читанні
фото з відкритих джерел

Спершу рішення щодо закону має ухвалити Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики ВР

 

Верховна Рада України 19 жовтня 2023 року у першому читанні ухвалила законопроєкт №8371 про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Росією. Законопроєкт фактично забороняє діяльність УПЦ МП в Україні. Після ухвалення цього документу в першому читанні пів сотні нардепів на чолі з першим заступником голови фракції «Слуги народу» Андрієм Мотовиловцем звернулися до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука із закликом направити його на експертизу до Венеційської комісії.   

Руслан Стефанчук в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» розповів, чи було виконано вимогу нардепів та коли Рада планує ухвалити законопроєкт у другому читанні.

«Наскільки я поінформований, Мотовиловець відкликав свій підпис від цього звернення. По-друге, ми виходимо з того, що Венеційська комісія не є парламентським ГНЕУ (Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради України – ред.) чи головним юридичним управлінням, що ми туди повинні надсилати все. Ми використовуємо цей механізм, коли є справді складні законопроєкти. Я отримав це звернення і відмовив у його направленні до Венеційської комісії. Більше того, на мою думку, далі повинен вже фахово і професійно працювати комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики, який визначений головним при підготовці цього законопроєкту», – розповів Стефанчук.

Він також додав, що голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв вже заявляв, що вони активізуються з цього питання на початку цього року. Зокрема, проведуть комітет і ухвалять рішення, яке дасть можливість забезпечити справедливий підхід у реалізації закону.

«Він не повинен стосуватися когось одного, вибірково, а має бути принцип. Будь-яка конфесія, будь-яка релігійна організація, будь-яка церква, – щойно з’являються докази їхньої співпраці з РФ, вони мають бути піддані відповідним законодавчим демократичним заходам впливу, з можливістю судового оскарження. Цього не можна робити свавільно. Тому що це вже питання не віри, не релігії, а національної безпеки. Тому я очікую саме такий законопроект. Щойно він буде готовий, думаю, ми одразу внесемо його в зал», – резюмував голова Верховної Ради.

Нагадаємо, 19 січня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 8371 про заборону Української православної церкви Московського патріархату. 

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Теги: Микита Потураєв Руслан Стефанчук Україна закон Верховна Рада церква

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