Храм у Бучі відрікся від Московського патріархату та перейшов до ПЦУ

У святині пройшло богослужіння українською мовою, а також пролунала колядка

На Різдвяні свята громада Петро-Павлівського храму міста Буча на Київщині перейшла до Православної церкви України. Учора, 25 грудня, у святині відбулася перша Божественна Літургія українською мовою. Про це розповів релігієзнавець та речник Генштабу Андрій Ковальов у Facebook.

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Настоятелем громади був призначений архімандрит Ісаакій (Зінкевич). Символічно, що перше богослужіння українською мовою у Петро-Павлівському храмі співпало з днем народження отця Ісаакія. Також Ковальов зауважив, що українською мовою у святині прозвучала не лише Літургія, а й святкова коляда.

Храм Петра та Павла у Бучі возз’єднався з ПЦУ фото: Андрій Ковальов / Facebook

Як відомо, майже 600 релігійних установ перейшли до Православної церкви України після повномасштабного вторгнення. Найбільше святинь змінили свій патріархат на Київщині (138), Хмельниччині (125) та Вінниччині (67). Проте в Україні продовжують працювати понад 8 тис. церков московського патріархату.