Головна Думки вголос Митрополит Київський і всієї України Епіфаній
search button user button menu button
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній Предстоятель православної церкви України

«Український народ чекав цього благословенного дня цілих сім століть»

glavcom.ua
6 січня, п'ять років тому, Томос був привезений до Києва
фото: ПЦУ

Наша церковна незалежність стала доведеним історичним фактом, який отримав всеправославне і світове визнання

Рівно п’ять років тому Його Всесвятість Вселенський Патріарх Варфоломій підписав Томос про Автокефалію Православної Церкви України.

«Побожний український народ чекав цього благословенного дня цілих сім століть», – заявив тоді Патріарх Варфоломій, підкреслюючи історичність і значимість цієї події. Адже наша церковна незалежність стала доведеним історичним фактом, який отримав всеправославне і світове визнання.

Наступного дня, 6 січня, тоді у Різдвяний святвечір, цей історичний документ був привезений до Києва, і я тоді казав, що він став ніби провідною зіркою, яка освітила шлях нашого духовного незалежного буття.

Тепер, по перших п՚яти роках нашого утвердження, ця дата – 6 січня – знов несе нам особливий символізм: відтепер, за новоюліанським календарем, наша річниця отримання Томосу знаменується днем святого Богоявлення – свята, яке ми вшановували того дня і в Царгороді. І в цьому бачимо символічність явлення нашої незалежної помісної Церкви – у всій її повноті й правдивості – українському народові та всій світовій спільноті.

Дякуємо Богові за всі благодіяння щодо нас, за те, що Він сподобив нас дару відновити справедливість, позбутися духовної окупації і мати власну помісну автокефальну Українську Православну Церкву. Яку ми, з Божою допомогою, розбудовуємо, утверджуємо, зміцнюємо – в єдності з родиною Вселенського Православ’я та рівноправ’ям з іншими Помісними Церквами-Сестрами. Слава Богу за все!

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: церква свята незалежність релігія томос

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Днями мережа бурхливо обговорювала, що українські школярі мають недостатні знання. Без коефіцієнту на умови, в яких наші діти навчаються
Жорстокий урок, який щодня отримують наші діти
13 грудня, 2023, 12:12
«Просіть, і дасться вам; шукайте, і знайдете; стукайте, і відчинять вам; бо кожен, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють»
Українці мають навчитись просити про допомогу
14 грудня, 2023, 20:55
17 грудня – День працівника державної виконавчої служби
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 грудня, 2023, 00:15
Сьогодні, 25 грудня, Різдво Христове святкують понад 75% українців
Як українці змінили своє ставлення до дати Різдва. Неймовірні цифри
25 грудня, 2023, 13:35
27 грудня – День вирізання сніжинок
27 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 грудня, 2023, 00:15
Церковний календар на січень 2024 року: всі свята за новим стилем
Церковний календар на січень 2024 року: всі свята за новим стилем
28 грудня, 2023, 07:00
День Святого Миколая в Україні тепер 6 грудня та 9 травня
Найшанованіший Святий. Миколай та його київські чудеса культурний фронт
5 грудня, 2023, 21:00
Інфляція у Туреччині сягла захмарних позначок
Ціна новорічної корзини у Туреччині викликала шок
14 грудня, 2023, 12:17
Символічний вогонь із рук юних патріотів отримав начальник розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов
Пластуни передали воєнним розвідникам Вифлеємcький вогонь (фото)
19 грудня, 2023, 18:52

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній

«Український народ чекав цього благословенного дня цілих сім століть»
«Український народ чекав цього благословенного дня цілих сім століть»
Підсумки року для Української церкви
Підсумки року для Української церкви
Новітній Ірод і його слуги знову сіють смерть
Новітній Ірод і його слуги знову сіють смерть
Христос народився! Славімо Його!
Христос народився! Славімо Його!
Скоро Різдво. Чи варто вірити у диво?
Скоро Різдво. Чи варто вірити у диво?
Річниця ПЦУ. Єднання – це ключ до успіху і перемог
Річниця ПЦУ. Єднання – це ключ до успіху і перемог

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
Втеча українських чоловіків до Польщі: оприлюднено нову статистику
21K
Дипломат: Те, що сталося в Україні, буквально розірвало ментальність японців
16K
ЗСУ знищили командний пункт окупантів, Путін готується захищати Москву. Головне за 4 січня
16K
Стало відомо, яку нову «суперзброю» планує витягнути Путін
14K
Ситуація на фронті може змінитися, але вже відомо, хто програв війну – Держдеп США
13K
Як зміниться життя українських біженців у Чехії: всі деталі

Новини

Тимошенко запропонувала проєкт «справедливої мобілізації»
Сьогодні, 16:41
Генштаб назвав напрямок, де минулої доби були найзапекліші бої
Сьогодні, 07:00
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 5 січня
Сьогодні, 06:10
5 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Перший випадок віртуального зґвалтування: поліція почала розслідування
Вчора, 11:48
Окупанти зосередили штурмові дії на двох напрямках: свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:09

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua