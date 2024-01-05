«Український народ чекав цього благословенного дня цілих сім століть»
Наша церковна незалежність стала доведеним історичним фактом, який отримав всеправославне і світове визнання
Рівно п’ять років тому Його Всесвятість Вселенський Патріарх Варфоломій підписав Томос про Автокефалію Православної Церкви України.
«Побожний український народ чекав цього благословенного дня цілих сім століть», – заявив тоді Патріарх Варфоломій, підкреслюючи історичність і значимість цієї події. Адже наша церковна незалежність стала доведеним історичним фактом, який отримав всеправославне і світове визнання.
Наступного дня, 6 січня, тоді у Різдвяний святвечір, цей історичний документ був привезений до Києва, і я тоді казав, що він став ніби провідною зіркою, яка освітила шлях нашого духовного незалежного буття.
Тепер, по перших п՚яти роках нашого утвердження, ця дата – 6 січня – знов несе нам особливий символізм: відтепер, за новоюліанським календарем, наша річниця отримання Томосу знаменується днем святого Богоявлення – свята, яке ми вшановували того дня і в Царгороді. І в цьому бачимо символічність явлення нашої незалежної помісної Церкви – у всій її повноті й правдивості – українському народові та всій світовій спільноті.
Дякуємо Богові за всі благодіяння щодо нас, за те, що Він сподобив нас дару відновити справедливість, позбутися духовної окупації і мати власну помісну автокефальну Українську Православну Церкву. Яку ми, з Божою допомогою, розбудовуємо, утверджуємо, зміцнюємо – в єдності з родиною Вселенського Православ’я та рівноправ’ям з іншими Помісними Церквами-Сестрами. Слава Богу за все!
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