Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Катував та ґвалтував парафіян: розслідування ВВС про засновника «церкви всіх народів»

Христина Петренко
glavcom.ua
Катував та ґвалтував парафіян: розслідування ВВС про засновника «церкви всіх народів»
Після смерті Джошуа визнали одним із найвпливовіших пасторів в історії Африки
фото з відкритих джерел

Forbes у 2011 році оцінював статки Джошуа від 10 до 15 мільйонів доларів

Десятки парафіян однієї з найбільших у світі євангельських церков «Синагога, церква всіх народів», що діє у Нігерії, постраждали від знущань та катувань. У цьому вони звинуватили засновника церкви Темітопе Балогуна Джошуа. Про це йдеться у дворічному розслідуванні BBC та міжнародної медіаплатформи openDemocracy, яке розпочалося після смерті 57-річного пастора, також відомого як Т. Б. Джошуа, у 2021 році. 

З виданням поспілкувалися близько 30 колишніх послідовників секти із Великої Британії, Нігерії, США, Південно-Африканської Республіки, Гани, Намібії та Німеччини. Загалом свідчення учасників охоплюють майже 20 років діяльності церкви.

Її засновника звинувачують у зґвалтуваннях та примусі до абортів. Крім того, йому закидають жорстоке поводження з дітьми та дорослими, яких «били батогом і приковували ланцюгами».

Частина парафіян жила у комплексі церкви, розташованому в місті Лагос. За їхніми словами,12-поверховий комплекс спроєктував сам Джошуа. Сама будівля нагадує бетонний лабіринт.

Церква всіх націй, де Т.Б.Джошуа вчиняв злочини проти вірян, Лагос, Нігерія
Церква всіх націй, де Т.Б.Джошуа вчиняв злочини проти вірян, Лагос, Нігерія
Фото: AP Photo/Carley Petesch

Одна зі співрозмовниць видання – британка Рей, яка у 21 рік покинула Брайтонський університет у 2002 році та доєдналася до церкви. Вона стверджує, що 12 років була «ученицею» Джошуа. За її словами, впродовж цих років вона зазнавала сексуального насильства, також її два роки утримували в одиночній камері. Через жорстоке поводження дівчина кілька разів намагалася вчинити самогубство.

Рей провела 12 років на території Джошуа
Рей провела 12 років на території Джошуа
Фото: BBC News

Ще одна колишня парафіянка – Джессіка Кайму з Намібії – каже, що була у церкві понад п'ять років. Вона стверджує, що у 17 років Джошуа вперше зґвалтував її. За цей час Кайму змусили зробити п’ять абортів, пише BBC. 

Окрім того, чимало людей розповіли BBC, що Джошуа підлаштовував «чудесні зцілення» від різних хвороб, зокрема раку та ВІЛ/СНІДу, які транслювали по телевізору мільйонам людей у ​​всьому світі.

У коментарі BBC церква заперечила всі звинувачення.

Хто такий Темітопе Балогуна Джошуа

Т. Б. Джошуа був харизматичним і надзвичайно успішним проповідником і телепроповідником, який мав величезну кількість прихильників у всьому світі. Forbes у 2011 році оцінював статки Джошуа від 10 до 15 мільйонів доларів.

Після смерті його визнали одним із найвпливовіших пасторів в історії Африки. Серед парафіян його церкви були десятки політичних лідерів та знаменитостей, йдеться у розслідуванні. Сьогодні церква продовжує діяти під керівництвом вдови Джошуа, Евелін. 

Церква має прихильників у всьому світі, вона керує християнським телеканалом Emmanuel TV і веде сторінки у соцмережах, за якими стежать мільйони користувачів.

Раніше «Главком» повідомляв, що московська церква хоче захопити Африку.

Читайте також: Лідер секти «АллатРа» закликає бомбити Україну: оприлюднене аудіо  
Теги: церква аборт самогубство зґвалтування Forbes знущання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Daily Mail відзначає, що поки незрозуміло, як судитимуть зловмисників, оскільки законодавче визначення зґвалтування вимагає фізичного проникнення
Перший випадок віртуального зґвалтування: поліція почала розслідування
4 сiчня, 11:48
П'ять років від дня Об’єднавчого собору: Помісна церква ствердилась і продовжує зростати
Епохальна подія. Рівно п'ять років тому було створено Православну церкву України
15 грудня, 2023, 09:29
Навіщо було йти додому до митрополита Павла? Священника ПЦУ розлютили зауваження українців
Навіщо було йти додому до митрополита Павла? Священника ПЦУ розлютили зауваження українців
12 грудня, 2023, 13:10
Для поширення пропаганди Кирило масово використовує підконтрольні йому релігійні громади РПЦ на території РФ, а також представників УПЦ (МП) в Україні
Патріарха Кирила оголошено в розшук: у Росії відреагували
16 грудня, 2023, 17:50
Італійський кардинал Анджело Беччу, колишній радник Папи Франциска
Суд Ватикану вперше в історії засудив кардинала до увʼязнення
17 грудня, 2023, 02:17
Горів Свято-Михайлівський храм, який є архітектурною пам'яткою УПЦ МП
На Київщині на Різдво горіли церкви: розпочато розслідування
26 грудня, 2023, 13:39
Причини обмеження доступу до сайту ПЦУ не вказані
Росія заблокувала сайт Православної Церкви України
Сьогодні, 06:00
На місце події офіцери військової частини викликали поліцію
В Одесі військовий хотів покінчити життя самогубством та взяв у заручники жінку з дитиною
29 грудня, 2023, 01:36
Стефанчук розповів, коли Рада планує ухвалити законопроєкт у другому читанні
Заборона Московської церкви: коли закон винесуть в Раду для голосування
6 сiчня, 16:53

Соціум

Катував та ґвалтував парафіян: розслідування ВВС про засновника «церкви всіх народів»
Катував та ґвалтував парафіян: розслідування ВВС про засновника «церкви всіх народів»
Безпілотники атакували нафтобазу у російському місті Орел
Безпілотники атакували нафтобазу у російському місті Орел
Японія звела аеропорт посеред океану, але дещо пішло не так (фото)
Японія звела аеропорт посеред океану, але дещо пішло не так (фото)
У соборі Грузії виставлено ікону із зображенням Сталіна (відео)
У соборі Грузії виставлено ікону із зображенням Сталіна (відео)
Контракт із армією РФ. Опозиціонер Яшин попередив росіян про небезпеку
Контракт із армією РФ. Опозиціонер Яшин попередив росіян про небезпеку
У Стамбулі невідомий влаштував різанину у мечеті, є поранені
У Стамбулі невідомий влаштував різанину у мечеті, є поранені

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Окупанти тисячами беруть у полон мирних українців: стали відомі справжні причини
32K
Біженці штурмують Німеччину: з якої країни прохачів притулку найбільше
31K
Помер Народний артист України Віталій Білоножко
20K
Група компаній «Нова пошта» змінює назву
7143
Вінниччина: громада повертає храм, захоплений Московською церквою (фото, відео)
6936
Дружина Віталія Білоножка повідомила причину його смерті

Новини

Окупанти намагаються вибити ЗСУ з позицій на півдні – Генштаб
Сьогодні, 06:59
Вибухи в Білгороді, Росія заблокувала сайт ПЦУ: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Ожеледиця, місцями опади: прогноз погоди на 9 січня
Сьогодні, 05:00
9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Чергові успіхи: чиї особисті дані отримали партизани руху «Атеш»
Вчора, 08:46
На одному з напрямків пекельні бої: дані Генштабу з фронту
Вчора, 07:20

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
9 сiчня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua