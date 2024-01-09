Катував та ґвалтував парафіян: розслідування ВВС про засновника «церкви всіх народів»

Forbes у 2011 році оцінював статки Джошуа від 10 до 15 мільйонів доларів

Десятки парафіян однієї з найбільших у світі євангельських церков «Синагога, церква всіх народів», що діє у Нігерії, постраждали від знущань та катувань. У цьому вони звинуватили засновника церкви Темітопе Балогуна Джошуа. Про це йдеться у дворічному розслідуванні BBC та міжнародної медіаплатформи openDemocracy, яке розпочалося після смерті 57-річного пастора, також відомого як Т. Б. Джошуа, у 2021 році.

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З виданням поспілкувалися близько 30 колишніх послідовників секти із Великої Британії, Нігерії, США, Південно-Африканської Республіки, Гани, Намібії та Німеччини. Загалом свідчення учасників охоплюють майже 20 років діяльності церкви.

Її засновника звинувачують у зґвалтуваннях та примусі до абортів. Крім того, йому закидають жорстоке поводження з дітьми та дорослими, яких «били батогом і приковували ланцюгами».

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Частина парафіян жила у комплексі церкви, розташованому в місті Лагос. За їхніми словами,12-поверховий комплекс спроєктував сам Джошуа. Сама будівля нагадує бетонний лабіринт.

Церква всіх націй, де Т.Б.Джошуа вчиняв злочини проти вірян, Лагос, Нігерія Фото: AP Photo/Carley Petesch

Одна зі співрозмовниць видання – британка Рей, яка у 21 рік покинула Брайтонський університет у 2002 році та доєдналася до церкви. Вона стверджує, що 12 років була «ученицею» Джошуа. За її словами, впродовж цих років вона зазнавала сексуального насильства, також її два роки утримували в одиночній камері. Через жорстоке поводження дівчина кілька разів намагалася вчинити самогубство.

Рей провела 12 років на території Джошуа Фото: BBC News

Ще одна колишня парафіянка – Джессіка Кайму з Намібії – каже, що була у церкві понад п'ять років. Вона стверджує, що у 17 років Джошуа вперше зґвалтував її. За цей час Кайму змусили зробити п’ять абортів, пише BBC.

Окрім того, чимало людей розповіли BBC, що Джошуа підлаштовував «чудесні зцілення» від різних хвороб, зокрема раку та ВІЛ/СНІДу, які транслювали по телевізору мільйонам людей у ​​всьому світі.

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У коментарі BBC церква заперечила всі звинувачення.

Хто такий Темітопе Балогуна Джошуа

Т. Б. Джошуа був харизматичним і надзвичайно успішним проповідником і телепроповідником, який мав величезну кількість прихильників у всьому світі. Forbes у 2011 році оцінював статки Джошуа від 10 до 15 мільйонів доларів.

Після смерті його визнали одним із найвпливовіших пасторів в історії Африки. Серед парафіян його церкви були десятки політичних лідерів та знаменитостей, йдеться у розслідуванні. Сьогодні церква продовжує діяти під керівництвом вдови Джошуа, Евелін.

Церква має прихильників у всьому світі, вона керує християнським телеканалом Emmanuel TV і веде сторінки у соцмережах, за якими стежать мільйони користувачів.

Раніше «Главком» повідомляв, що московська церква хоче захопити Африку.