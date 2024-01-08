Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Все менше росіян відвідує церкву: статистика російського МВС

Христина Петренко
glavcom.ua
Все менше росіян відвідує церкву: статистика російського МВС
Кількість прихожан у церквах Росії зменшується
Фото з відкритих джерел

Російська православна церква (РПЦ) втратила понад 1 млн парафіян за останні три роки

Кількість росіян, які прийшли на православне Різдво до храмів по всій країні, в цьому році склало понад 1,4 млн осіб. Про це повідомила офіційний представник МВС Росії Ірина Волк.

Згідно зі статистикою правоохоронного відомства, 2023-го храми цього ж свята відвідало ще менше росіян – 1,3 млн осіб. Дані за 2022 та 2021 роки МВС не публікувало.

Однак у 2020 році відзначити Різдво до храмів прийшли 2,3 млн осіб, у 2019-му – понад 2,6 млн, у 2018-му – понад 2,5 млн. Таким чином, Російська православна церква (РПЦ) втратила понад 1 млн парафіян за останні три роки.

На Різдво патріарх Московський і всієї Русі Кирило провів богослужіння у храмі Христа Спасителя, на якому, за даними МВС, було близько 2,5 тис. осіб. Напередодні свята до нього доставили ікону «Трійця» Андрія Рубльова, яку охороняли співробітники Росгвардії.

Перед богослужінням патріарх Кирило закликав прийняти назад росіян, які покинули Росію, поїхавши від війни. Однак приймати їх слід, тільки якщо вони повертаються з почуттям провини та покаянням, наголосив він.

Цьогоріч Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський календар. Відтак ми вперше за багато років повернулись до традиції святкування Різдва Христового разом з усім світом – 25 грудня.

Читайте також: Як українці змінили своє ставлення до дати Різдва. Неймовірні цифри
Теги: росія патріарх Кирил церква свята статистика Московська церква в Україні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

5-та стаття Північноатлантичного договору не передбачає, що у разі нападу на одну державу інші вступлять у війну автоматично
Російська влада перевіряє НАТО на «межі дозволеного»
4 сiчня, 11:52
Багато експертів вважають, що розпад РФ неминучий
Чому Захід боїться розпаду Росії
13 грудня, 2023, 19:31
ЗСУ збили ворожий Су-34 на Маріупольському напрямку
ЗСУ збили ворожий Су-34 на Маріупольському напрямку
24 грудня, 2023, 23:04
У відео військові НАТО перевіряли документи у фінського Санта Клауса
Фіни розлютилися на НАТО через казус із Санта-Клаусом
20 грудня, 2023, 16:51
Перемагає та сторона, яка здатна забезпечити більшу ефективність військової техніки та зброї
Скільки танків Росія може ввести у стрій за місяць: «набагато більше, ніж Європа»
14 грудня, 2023, 08:32
Популярність Путіна продовжуватиме падати, але це не зупинить його жахливі дії
Ліквідація Путіна: ексочільник ЦРУ припустив, коли приберуть диктатора
24 грудня, 2023, 15:41
Спочатку біля заводу пролунали вибухи, а згодом спалахнула пожежа
Росіяни поскаржилися на обстріл заводу в Брянській області
28 грудня, 2023, 22:40
Витрати на оборону України зміняться, якщо півострів вдасться деокупувати
Як звільнення Криму вплине на війну: прогноз аналітиків
1 сiчня, 07:55
Незадовго до Нового року Максим Кривцов повідомив про день народження своєї збірки «Вірші з бійниці»
На війні загинув молодий український поет
Вчора, 21:48

Соціум

Все менше росіян відвідує церкву: статистика російського МВС
Все менше росіян відвідує церкву: статистика російського МВС
Сусідня із Україною країна закрила центр допомоги біженцям
Сусідня із Україною країна закрила центр допомоги біженцям
Стала відома тема передвиборчої кампанії Байдена: неочікуваний акцент
Стала відома тема передвиборчої кампанії Байдена: неочікуваний акцент
Міноборони РФ заявило про збиту українську ракету
Міноборони РФ заявило про збиту українську ракету
Міністр оборони Ізраїлю відповів, коли закінчаться бойові дії в Газі
Міністр оборони Ізраїлю відповів, коли закінчаться бойові дії в Газі
Як Кремль відбирав сім’ї вбитих в Україні росіян на різдвяну зустріч з Путіним: аналіз ISW
Як Кремль відбирав сім’ї вбитих в Україні росіян на різдвяну зустріч з Путіним: аналіз ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
300K
На згарищі зруйнованого ракетою київського будинку волонтери натрапили на дивну знахідку
71K
Росіяни поділилися враженнями від перебування в українському полоні
53K
Прикордонники виявили великогабаритний «сюрприз» у річці біля кордону з РФ (відео)
48K
Кличко став власником розкішного маєтку у Гамбурзі
40K
Відомий військовий дав прогноз щодо контрнаступу України
25K
Кличко з дружиною ділять майно: меру Києва дістався будинок за 69 млн грн

Новини

Чергові успіхи: чиї особисті дані отримали партизани руху «Атеш»
Сьогодні, 08:46
На одному з напрямків пекельні бої: дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 07:20
Сильні снігопади та хуртовини: прогноз погоди на 8 січня
Сьогодні, 06:10
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:50
Хуртовини та мокрий сніг: прогноз погоди на 7 січня
Вчора, 04:50
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:50

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua