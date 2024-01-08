Все менше росіян відвідує церкву: статистика російського МВС

Російська православна церква (РПЦ) втратила понад 1 млн парафіян за останні три роки

Кількість росіян, які прийшли на православне Різдво до храмів по всій країні, в цьому році склало понад 1,4 млн осіб. Про це повідомила офіційний представник МВС Росії Ірина Волк.

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Згідно зі статистикою правоохоронного відомства, 2023-го храми цього ж свята відвідало ще менше росіян – 1,3 млн осіб. Дані за 2022 та 2021 роки МВС не публікувало.

Однак у 2020 році відзначити Різдво до храмів прийшли 2,3 млн осіб, у 2019-му – понад 2,6 млн, у 2018-му – понад 2,5 млн. Таким чином, Російська православна церква (РПЦ) втратила понад 1 млн парафіян за останні три роки.

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На Різдво патріарх Московський і всієї Русі Кирило провів богослужіння у храмі Христа Спасителя, на якому, за даними МВС, було близько 2,5 тис. осіб. Напередодні свята до нього доставили ікону «Трійця» Андрія Рубльова, яку охороняли співробітники Росгвардії.

Перед богослужінням патріарх Кирило закликав прийняти назад росіян, які покинули Росію, поїхавши від війни. Однак приймати їх слід, тільки якщо вони повертаються з почуттям провини та покаянням, наголосив він.

Цьогоріч Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський календар. Відтак ми вперше за багато років повернулись до традиції святкування Різдва Христового разом з усім світом – 25 грудня.