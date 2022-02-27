Австралія надасть Україні летальну зброю

Прем'єр-міністр Австралії пообіцяв також посилити гуманітарну допомогу Україні

Австралія надаватиме Україні летальну зброю. Про це заявив прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон, передає Sydney Morning Herald.

«Ми вже надаємо значну допомогу у вигляді нелетальної зброї, але я поговорив з міністром оборони, і ми будемо намагатися забезпечити будь-яку можливу підтримку в області летальних озброєнь через наших партнерів по НАТО, зокрема США і Великобританію», – заявив очільник уряду Австралії.

Скотт Моррісон додав, що Канберра продовжить «підтримувати те, що правильно, коли мова заходить про Україну». Прем'єр-міністр пообіцяв також посилити гуманітарну допомогу Україні.

Напередодні Німеччина змінила свою політику щодо надання Україні летальної військової допомоги.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що Естонія відправить гаубиці Україні завдяки рішенню Німечччини підтримати поставки зброї Києву.

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