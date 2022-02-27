  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Австралія надасть Україні летальну зброю

    Австралія надасть Україні летальну зброю

    Прем'єр-міністр Австралії пообіцяв також посилити гуманітарну допомогу Україні

    Австралія надаватиме Україні летальну зброю. Про це заявив прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон, передає Sydney Morning Herald.

    «Ми вже надаємо значну допомогу у вигляді нелетальної зброї, але я поговорив з міністром оборони, і ми будемо намагатися забезпечити будь-яку можливу підтримку в області летальних озброєнь через наших партнерів по НАТО, зокрема США і Великобританію», – заявив очільник уряду Австралії.

    Скотт Моррісон додав, що Канберра продовжить «підтримувати те, що правильно, коли мова заходить про Україну». Прем'єр-міністр пообіцяв також посилити гуманітарну допомогу Україні.

    Напередодні Німеччина змінила свою політику щодо надання Україні летальної військової допомоги.

    Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що Естонія відправить гаубиці Україні завдяки рішенню Німечччини підтримати поставки зброї Києву.

    Читайте також:


    Теги: окупанти США Німеччина НАТО Австралія зброя Естонія #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Австралія надасть Україні летальну зброю