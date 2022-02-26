Алієв і Ердоган запропонували Зеленському організувати переговори з Росією

Зараз Україна і Росія ведуть консультації щодо переговорів

Президент Володимир Зеленський під час нового звернення заявив, що його колеги з Туреччини та Азербайджану запропонували організувати переговори з Росією.

«Ільхам Алієв і президент [Реджеп Таїп] Ердоган запропонували організувати переговори з Росією. Це можна лише вітати», — наголосив глава держави.

Зеленський додав, що президент Азербайджану Алієв надасть Україні нафту та нафтопродукти.

Зеленський розповів, що за 26 лютого провів переговори з:

прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі – розмова мала «надзвичайний результат, [це] нова глава для країн»;

з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді – глава держави отримав повну підтримку;

із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом – співрозмовники погодилися, що зараз дуже важливо заборонити прохід російських військових кораблів у Чорне море, рішення ухвалено;

із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим – Зеленський сказав, що Україні не вистачає нафти, «все непросто, але тепер усе буде»;

з президентом Швейцарії Іньяціо Кассісом, прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

«Практичний результат – SWIFT. Як багато в цьому слові для Російської Федерації. Відключення від глобальної фінансової цивілізації. Наші дипломати цілодобово боролися, щоб усі країни Європи погодили дуже сильне та справедливе рішення відключити Росію від міжнародної міжбанківської мережі. Маємо і цю важливу перемогу. Це мільярди та мільярди збитків для Росії, конкретна ціна за підле вторгнення в нашу країну», – наголосив президент.

26 лютого стало відомо, що Німеччина підтримує відключення Росії від SWIFT. Це питання лічених днів.