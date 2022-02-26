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    Німеччина надасть Україні 500 ракет Stinger та протитанкову зброю

    Зброя буде якнайшвидше доставлена для ЗСУ - Німеччина надасть Україні 500 ракет Stinger та протитанкову зброю
    Зброя буде якнайшвидше доставлена для ЗСУ
    фото: Miln.in.ua

    Німеччина визнала, що війна в Україні загрожує всьому світові

    Німеччина надає Україні тисячу одиниць протитанкової зброї та 500 ракет Stinger для захисту у війні з Росією. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Twitter.

    У Берліні наголосили, що зброя на підтримку ЗСУ буде доставлена в Україну в найкоротші терміни.

    «Російське вторгнення в Україну знаменує собою поворотний момент. Це загрожує всьому нашому післявоєнному порядку. У цій ситуації наш обов’язок – зробити все можливе, щоб допомогти Україні захиститися від армії вторгнення Володимира Путіна. Німеччина підтримує Україну», – пояснив це рішення федеральний канцлер Олаф Шольц.

    Нагадаємо, сьогодні Німеччина дозволила країнам-партнерам постачати зброю німецького виробництва до України.

    26 лютого стало відомо, що Німеччина підтримує відключення Росії від SWIFT. Це питання лічених днів.

    Також сьогодні стало відомо, що Нідерланди відправлять в Україну ракети Stinger.

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    Теги: ЗСУ Німеччина зброя війна Володимир Зеленський президент Олаф Шольц
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    Німеччина надасть Україні 500 ракет Stinger та протитанкову зброю