Німеччина надасть Україні 500 ракет Stinger та протитанкову зброю

Зброя буде якнайшвидше доставлена для ЗСУ

Німеччина визнала, що війна в Україні загрожує всьому світові

Німеччина надає Україні тисячу одиниць протитанкової зброї та 500 ракет Stinger для захисту у війні з Росією. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Twitter.

У Берліні наголосили, що зброя на підтримку ЗСУ буде доставлена в Україну в найкоротші терміни.

«Російське вторгнення в Україну знаменує собою поворотний момент. Це загрожує всьому нашому післявоєнному порядку. У цій ситуації наш обов’язок – зробити все можливе, щоб допомогти Україні захиститися від армії вторгнення Володимира Путіна. Німеччина підтримує Україну», – пояснив це рішення федеральний канцлер Олаф Шольц.

Нагадаємо, сьогодні Німеччина дозволила країнам-партнерам постачати зброю німецького виробництва до України.

26 лютого стало відомо, що Німеччина підтримує відключення Росії від SWIFT. Це питання лічених днів.

Також сьогодні стало відомо, що Нідерланди відправлять в Україну ракети Stinger.

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