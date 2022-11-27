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ЗСУ повідомили, коли Росія може знову вдарити ракетами по Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ повідомили, коли Росія може знову вдарити ракетами по Україні
Росія завдає ракетних ударів з певною періодичністю
фото з відкритих джерел

Ігнат: «Така періодичність, близько одного разу на тиждень, може зберігатися»

Російські загарбники готуються знову вдарити ракетами по території України і це може статися в будь-який момент. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він акцентував на тому, що потрібно завжди бути готовими до такої атаки, але точну дату передбачити неможливо. «Наступний тиждень вже завтра. Готуємося завжди. Можна очікувати в будь-який момент цих ударів, тому розслаблятися не потрібно, а навпаки готуватися. Ніхто нічого не приховує, але говорити заздалегідь про дату удару неможливо», – сказав Ігнат.

Спікер зазначив, що Росія завдає ракетних ударів з певною періодичністю і її можна простежити за статистикою. «Така періодичність, близько одного разу на тиждень, може зберігатися», – додав Ігнат.

Нагадаємо, триває 277-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави, не припиняє завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. Зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони. Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується посилення угруповання військ противника, що діє на тимчасово окупованій та тимчасово зайнятих територіях України за рахунок перекидання окремих підрозділів з території республіки Білорусь після набуття ними бойових спроможностей. 

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Теги: росія ЗСУ війна

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