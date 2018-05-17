Сенат США затвердив Джину Хаспел директором ЦРУ

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Фото: EPA Джина Хаспел

Джина Хаспел стала першою в історії США жінкою - директором ЦРУ

Сенат Конгресу США на засіданні в четвер затвердив Джину Хаспел новим директором Центрального розвідувального управління (ЦРУ). Її кандидатуру підтримали 54 сенатори зі 100, 45 виступили проти.

Про це повідомляє Associated Press.

На посаді глави ЦРУ Хаспел змінила Майкла Помпео, раніше затвердженого держсекретарем США.

Вона також стала першою в історії США жінкою - директором ЦРУ і лише другим кадровим співробітником управління, який дослужився до цієї посади.

Республіканець Джон Маккейн, який критикував Гаспел, під час голосування був відсутній в Сенаті за станом здоров'я.

Напередодні комітет з розвідки Сенату США проголосував за кандидатуру Джини Хаспел на пост глави ЦРУ.

До слова, Хаспел травні заявляла, що Росія є загрозою для США.

Нагадаємо, 7 травня Хаспел, яка обіймала посаду заступника глави ЦРУ, була призначена в. о. директора відомства після того, як колишнього главу Майка Помпео затвердили на посаду держсекретаря США.