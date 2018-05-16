Сенат США підтримав Джину Хаспел на посаді глави ЦРУ

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Джина Хаспел

За кандидатуру Джини Хаспел віддали голоси десять членів Комітету з розвідки сенату США

Комітет з розвідки Сенату США проголосував за кандидатуру Джини Хаспел на пост глави ЦРУ. Про це в середу, 16 травня, повідомив глава комітету Річард Бурр у своєму Twitter.

Зокрема, в документі йдеться, що за Хаспел віддали голоси десять членів комітету, проти проголосували п'ятеро.

Бурр назвав Хаспел гідним кандидатом на пост глави ЦРУ. За його словами, протягом своєї 30-річної кар'єри вона дотримувалася моральних, етичних і правових норм.

Нагадаємо, 7 травня Хаспел, яка обіймала посаду заступника глави ЦРУ, була призначена в. о. директора відомства після того, як колишнього главу Майка Помпео затвердили на посаду держсекретаря США. Вона стала першою жінкою-керівником відомства, створеного в 1947 році.