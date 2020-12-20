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    У світі

    Сербія обмежила в'їзд у країну на свята

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    З понеділка у Сербію заборонено в'їжджати без негативного ПЛР-тесту - Сербія обмежила в'їзд у країну на свята
    З понеділка у Сербію заборонено в'їжджати без негативного ПЛР-тесту
    Фото з відкритих джерел

    Заборона набуває чинності у понеділок, 21 грудня і триватиме до 10 січня

    Кабінет міністрів Сербії обмежив в'їзд у країну на новорічні та різдвяні свята. Про це повідомляє Tanjug.

    З понеділка у Сербію заборонено в'їжджати без негативного ПЛР-тесту чи обов'язкової ізоляції. Обмеження ставляться як до громадян Сербії, так і до іноземців.

    «В'їзд у країну буде дозволений тільки за наявності від'ємного ПЛР-тесту не старше 48 годин, громадяни, у яких немає тіста, зобов'язані десять днів перебувати в ізоляції. Також вони можуть пройти тестування у Сербії, і якщо тест виявиться негативним, то 10-денна ізоляція перестане бути обов'язковим», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, що з листопада Сербія посилила карантин через Covid-19.

    Теги: свята Сербія Різдвяні свята
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