Сербія обмежила в'їзд у країну на свята

З понеділка у Сербію заборонено в'їжджати без негативного ПЛР-тесту

Заборона набуває чинності у понеділок, 21 грудня і триватиме до 10 січня

Кабінет міністрів Сербії обмежив в'їзд у країну на новорічні та різдвяні свята. Про це повідомляє Tanjug.

З понеділка у Сербію заборонено в'їжджати без негативного ПЛР-тесту чи обов'язкової ізоляції. Обмеження ставляться як до громадян Сербії, так і до іноземців.

«В'їзд у країну буде дозволений тільки за наявності від'ємного ПЛР-тесту не старше 48 годин, громадяни, у яких немає тіста, зобов'язані десять днів перебувати в ізоляції. Також вони можуть пройти тестування у Сербії, і якщо тест виявиться негативним, то 10-денна ізоляція перестане бути обов'язковим», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що з листопада Сербія посилила карантин через Covid-19.