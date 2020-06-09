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    У світі

    У КНДР розривають усі «гарячі лінії» з Південною Кореєю

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    У КНДР заявляють, що розірвуть з Південною Кореєю усі контакти - У КНДР розривають усі «гарячі лінії» з Південною Кореєю
    У КНДР заявляють, що розірвуть з Південною Кореєю усі контакти

    Влада КНДР вважає, що Південна Корея довела їхні стосунки до «крайньої точки»

    Північна Корея заявила 8 червня, що розриває усі міжкорейські «гарячі лінії» з Південною Кореєю.

    Про це повідомляє державне інформаційне агентство КНДР KCNA, пише Reuters.

    В повідомленні зазначається, що це стане першим кроком на шляху до повного закриття усіх засобів зв’язку з Сеулом.

    Влада КНДР вважає, що Південна Корея довела їхні стосунки до «крайньої точки», а перемовини між країнами викликають «лише розчарування».

    Раніше КНДР почала погрожувати Південній Кореї закрити міжкорейський офіс зв’язку й інші проєкти, якщо та не завадить перебіжчикам відправляти листівки й інші матеріали у Північну Корею.

    Північна Корея попередила, що вона припинить міжкорейську військову угоду 2018 року, якщо Південна Корея не заборонить перебіжчикам і активістам відправляти листівки проти Кім Чен Ина в демілітаризовану зону (ДМЗ).

    Попередження було озвучене у четвер сестрою північнокорейського лідера Кім Йо Чен, яка неофіційно служить керівником апарату Кім Чен Ина і формально є заступником директора центрального апарату правлячої Робочої партії КНДР.

    Кім Йо Чен наголосила, що військовий договір, досягнутий у 2018 році, навряд чи має якусь цінність.

    За її словами, КНДР може назавжди закрити офіс зв'язків з Південною Кореєю і міжкорейський промисловий парк у прикордонному місті Кесон, відкриття яких знаменувало досягнення примирення між ворогуючими країнами.

    Південна Корея Північна Корея парк влада
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