Трамп заявив, що у разі перемоги Байдена США стануть «нудною країною»



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Чинний президент США Дональд Трамп

За словами Трампа, демократи після приходу до влади повністю зупинять процес «безпрецедентного відновлення американської економіки»

Чинний президент США Дональд Трамп вважає, що в разі перемоги на майбутніх президентських виборах демократа Джозефа Байдена Сполучені Штати стануть «нудною соціалістичною країною».

Про це глава Білого дому сказав під час виступу в Міннесоті.

«Ніхто не захоче висвітлювати в ЗМІ Сонного Джо (так Трамп називає Байдена, – ред). Ми отримаємо дуже нудну соціалістичну країну», – сказав Трамп.

Він додав, що демократи після приходу до влади повністю зупинять процес «безпрецедентного відновлення американської економіки», а новий президент стане маріонеткою в руках лівих екстремістів.

Під час свого виступу, Трамп також піддав критиці економічну політику колишнього президента країни Барака Обами, при адміністрації якого Байден був віцепрезидентом.

«Це були Обама і Байден. Обайд, як я їх називаю, якщо коротко. Мені подобається цей термін, він економить багато часу», – сказав Трамп.

Нагадаємо, Дональд Трамп помітно скоротив відставання за популярністю серед виборців від найбільш ймовірного суперника на виборах від Демократичної партії Джо Байдена.

За даними соціологів, фаворитом передвиборної гонки як і раніше залишається Байден, який оголосив, що в разі його обрання кандидатом у віцепрезиденти стане сенатор Камала Гарріс.

Вибори в США намічені на 3 листопада 2020 року.

Нагадаємо, Байден назвав Трампа першим «президентом-расистом» в історії країни.

Як повідомлялося, контррозвідка США назвала країни, які загрожують президентським виборам.