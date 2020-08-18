Трамп заявив, що у разі перемоги Байдена США стануть «нудною країною»
За словами Трампа, демократи після приходу до влади повністю зупинять процес «безпрецедентного відновлення американської економіки»
Чинний президент США Дональд Трамп вважає, що в разі перемоги на майбутніх президентських виборах демократа Джозефа Байдена Сполучені Штати стануть «нудною соціалістичною країною».
Про це глава Білого дому сказав під час виступу в Міннесоті.
«Ніхто не захоче висвітлювати в ЗМІ Сонного Джо (так Трамп називає Байдена, – ред). Ми отримаємо дуже нудну соціалістичну країну», – сказав Трамп.
Він додав, що демократи після приходу до влади повністю зупинять процес «безпрецедентного відновлення американської економіки», а новий президент стане маріонеткою в руках лівих екстремістів.
Під час свого виступу, Трамп також піддав критиці економічну політику колишнього президента країни Барака Обами, при адміністрації якого Байден був віцепрезидентом.
«Це були Обама і Байден. Обайд, як я їх називаю, якщо коротко. Мені подобається цей термін, він економить багато часу», – сказав Трамп.
Нагадаємо, Дональд Трамп помітно скоротив відставання за популярністю серед виборців від найбільш ймовірного суперника на виборах від Демократичної партії Джо Байдена.
За даними соціологів, фаворитом передвиборної гонки як і раніше залишається Байден, який оголосив, що в разі його обрання кандидатом у віцепрезиденти стане сенатор Камала Гарріс.
Вибори в США намічені на 3 листопада 2020 року.
Нагадаємо, Байден назвав Трампа першим «президентом-расистом» в історії країни.
Як повідомлялося, контррозвідка США назвала країни, які загрожують президентським виборам.