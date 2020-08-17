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    Вибори в США: Трамп скоротив відставання від Байдена в соцопитуванні

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    Дональд Трамп скоротив відставання від Байдена - Вибори в США: Трамп скоротив відставання від Байдена в соцопитуванні
    Дональд Трамп скоротив відставання від Байдена
    Фото: DR

    Фаворитом передвиборної гонки як і раніше залишається Байден

    Президент США Дональд Трамп помітно скоротив відставання за популярністю серед виборців від найбільш ймовірного суперника на виборах від Демократичної партії Джо Байдена.

    Про це стало відомо з результатів соціологічного опитування службою SSRS на замовлення телеканалу CNN.

    За даними соціологів, фаворитом передвиборної гонки як і раніше залишається Байден, який оголосив, що в разі його обрання кандидатом у віце-президенти стане сенатор Камала Гарріс.

    За демократів готові віддати голоси 50 відсотків респондентів. Трамп і чинний віце-президент Майкл Пенс набрали 46 відсотків голосів потенційних виборців.

    При цьому більшість опитаних заявили, що відносяться до майбутніх президентських виборів «з величезним ентузіазмом», що стало новим рекордом в опитуваннях CNN з 2003 року.

    На початку червня Байден випереджав чинного господаря Білого дому з результатом 55 проти 41 відсотка. При цьому в 15 американських штатах, які мають найбільше значення з точки зору результату виборів, рейтинг Байдена в середньому становить 49 відсотків, а Трамп відстає на один процентний пункт.

    Раніше сайт FiveThirtyEight визначив фаворита протистояння Байдена і Трампа. За прогнозами експертів, кандидат від демократів здобуде перемогу на листопадових виборах з ймовірністю в 72 відсотка. При цьому ймовірність перемоги нинішнього глави Білого дому склала 28 відсотків.

    Вибори в США намічені на 3 листопада 2020 року.

    Нагадаємо, Байден назвав Трампа першим «президентом-расистом» в історії країни.

    Як повідомлялося, контррозвідка США назвала країни, які загрожують президентським виборам.

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