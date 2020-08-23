Репер Каньє Вест подав заявку на участь у виборах президента США



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Американський репер Каньє Вест

Музикант подати заявку в останній можливий для цього день

Американський репер Каньє Вест подав заявку у штаті Луїзіана на участь у виборах президента США.

Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що Каньє Вест встиг подати заявку в п'ятницю, 21 серпня, в останній можливий для цього день. Крім нього заявки подали також 10 інших кандидатів.

Спочатку Вест подавав заявку в штаті Нью-Джерсі, проте більшість із зібраних 800 підписів визнали недостовірними. Натомість у штаті Луїзіана для подачі заявки необхідно лише заплатити 500 доларів.

До слова, президент США Дональд Трамп хоче використовувати правоохоронні органи як спостерігачів за голосуванням в день виборів.

До слова, на з’їзді колишній віцепрезидент США Джо Байден був офіційно обраний кандидатом в президенти від демократів.

Джо Байден закликав американців об'єднатися, щоб подолати «епоху темряви в Америці».

Від Республіканської партії на виборах в листопаді йому буде протистояти чинний президент США Дональд Трамп.

Вибори в США намічені на 3 листопада 2020 року.