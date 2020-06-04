Сейм Польщі висловив вотум довіри уряду



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Після розмови з президентом польський прем’єр Матеуш Моравецький несподівано попросив про вотум довіри його уряду

За довіру уряду проголосували 235 депутатів Сейму, проти були 219 і двоє утрималися

Сейм Польщі прогнозовано висловив довіру уряду Матеуша Моравецького.

Про це повідомляє видання Rmf24.

Раніше в четвер стало відомо, що після розмови з президентом Анджеєм Дудою польський прем’єр несподівано попросив про вотум довіри його уряду.

За довіру уряду проголосували 235 депутатів Сейму, проти були 219 і двоє утрималися.

Уряд підтримали всі депутати керівної партії «Право і справедливість». Проти були більшість депутатів інших партій.

«Надання сьогодні уряду вотуму довіри -–це основа подальшого динамічного розвитку і прояв довіри до нашої антикризової політики та охорони здоров'я. Запевняю вас, що ми будемо і далі вести батьківщину до амбітних економічних і соціальних цілей - цього чекають від нас поляки» - заявив Матеуш Моравецький.

За неофіційними даними, прохання прем'єр-міністра про вотум довіри було спробою показати єдність табору правих, але політики опозиції стверджували, що таким чином глава уряду бере участь у виборчій кампанії Анджея Дуди.

До слова, президент Білорусі Олександр Лукашенко 4 червня призначив керівників нового складу уряду країни.

Як повідомлялось, уряд Білорусі Лукашенко відправив у відставку 3 червня.