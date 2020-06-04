Сейм Польщі висловив вотум довіри уряду
За довіру уряду проголосували 235 депутатів Сейму, проти були 219 і двоє утрималися
Сейм Польщі прогнозовано висловив довіру уряду Матеуша Моравецького.
Про це повідомляє видання Rmf24.
Раніше в четвер стало відомо, що після розмови з президентом Анджеєм Дудою польський прем’єр несподівано попросив про вотум довіри його уряду.
За довіру уряду проголосували 235 депутатів Сейму, проти були 219 і двоє утрималися.
Уряд підтримали всі депутати керівної партії «Право і справедливість». Проти були більшість депутатів інших партій.
«Надання сьогодні уряду вотуму довіри -–це основа подальшого динамічного розвитку і прояв довіри до нашої антикризової політики та охорони здоров'я. Запевняю вас, що ми будемо і далі вести батьківщину до амбітних економічних і соціальних цілей - цього чекають від нас поляки» - заявив Матеуш Моравецький.
За неофіційними даними, прохання прем'єр-міністра про вотум довіри було спробою показати єдність табору правих, але політики опозиції стверджували, що таким чином глава уряду бере участь у виборчій кампанії Анджея Дуди.
До слова, президент Білорусі Олександр Лукашенко 4 червня призначив керівників нового складу уряду країни.
Як повідомлялось, уряд Білорусі Лукашенко відправив у відставку 3 червня.