  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Сейм Польщі висловив вотум довіри уряду

    • Розсилка
    Після розмови з президентом польський прем&rsquo;єр&nbsp;Матеуш Моравецький несподівано попросив про вотум довіри&nbsp;його уряду - Сейм Польщі висловив вотум довіри уряду
    Після розмови з президентом польський прем’єр Матеуш Моравецький несподівано попросив про вотум довіри його уряду

    За довіру уряду проголосували 235 депутатів Сейму, проти були 219 і двоє утрималися

    Сейм Польщі прогнозовано висловив довіру уряду Матеуша Моравецького.

    Про це повідомляє видання Rmf24.

    Раніше в четвер стало відомо, що після розмови з президентом Анджеєм Дудою польський прем’єр несподівано попросив про вотум довіри його уряду.

    За довіру уряду проголосували 235 депутатів Сейму, проти були 219 і двоє утрималися.

    Уряд підтримали всі депутати керівної партії «Право і справедливість». Проти були більшість депутатів інших партій.

    «Надання сьогодні уряду вотуму довіри -–це основа подальшого динамічного розвитку і прояв довіри до нашої антикризової політики та охорони здоров'я. Запевняю вас, що ми будемо і далі вести батьківщину до амбітних економічних і соціальних цілей - цього чекають від нас поляки» - заявив Матеуш Моравецький.

    За неофіційними даними, прохання прем'єр-міністра про вотум довіри було спробою показати єдність табору правих, але політики опозиції стверджували, що таким чином глава уряду бере участь у виборчій кампанії Анджея Дуди.

    До слова, президент Білорусі Олександр Лукашенко 4 червня призначив керівників нового складу уряду країни. 

    Як повідомлялось, уряд Білорусі Лукашенко відправив у відставку 3 червня.

    Польща відставка партії політика президент уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ