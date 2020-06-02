Польща може спростити процедури отримання віз для українських заробітчан



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Польща послаблює карантин заради сезонних робітників з України

Україна та Польща укладуть угоду щодо сезонних працівників

Україна та Польща можуть укласти угоду щодо сезонних працівників, щоб «врегулювати актуальні питання перебування українських трудових мігрантів« у Польщі.

Про це повідомляє МЗС України за результатами зустрічі заступника міністра закордонних справ Василя Боднара з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Польща Бартошем Ціхоцьким.

«Враховуючи динаміку прикордонного руху останніх днів, Україна та Польща будуть працювати над відновленням регулярного транспортного сполучення. У цьому контексті також будуть узгоджуватися питання спрощення процедур отримання робочих віз та перетину спільного кордону громадянами», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сторони розглядають можливість укладення угоди в галузі працевлаштування сезонних робітників, яка дозволить врегулювати актуальні питання перебування українських трудових мігрантів на території Польщі.

У МЗС наголосили, що після певного призупинення взаємодії, зумовленого пандемією коронавірусу, постає необхідність відновлення двосторонньої співпраці на всіх напрямах. І відправною точкою для цього є проведення засідання Українсько-польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, що сприятиме пожвавленню товарообігу між країнами.

Найближчим часом також буде проведено чергове засідання Спільної консультативної комісії Міністерства освіти і науки України та Міністерства національної освіти РП з питань освіти представників української національної меншини в Польщі та польської національної меншини в Україні, зазначають у зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомлялося раніше, Польща послабила карантин для заробітчан. Тепер українським працівникам не доведеться дотримуватися двох тижнів ізоляції, перш ніж розпочати роботу.