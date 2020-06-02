Польща може спростити процедури отримання віз для українських заробітчан
Україна та Польща укладуть угоду щодо сезонних працівників
Україна та Польща можуть укласти угоду щодо сезонних працівників, щоб «врегулювати актуальні питання перебування українських трудових мігрантів« у Польщі.
Про це повідомляє МЗС України за результатами зустрічі заступника міністра закордонних справ Василя Боднара з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Польща Бартошем Ціхоцьким.
«Враховуючи динаміку прикордонного руху останніх днів, Україна та Польща будуть працювати над відновленням регулярного транспортного сполучення. У цьому контексті також будуть узгоджуватися питання спрощення процедур отримання робочих віз та перетину спільного кордону громадянами», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що сторони розглядають можливість укладення угоди в галузі працевлаштування сезонних робітників, яка дозволить врегулювати актуальні питання перебування українських трудових мігрантів на території Польщі.
У МЗС наголосили, що після певного призупинення взаємодії, зумовленого пандемією коронавірусу, постає необхідність відновлення двосторонньої співпраці на всіх напрямах. І відправною точкою для цього є проведення засідання Українсько-польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, що сприятиме пожвавленню товарообігу між країнами.
Найближчим часом також буде проведено чергове засідання Спільної консультативної комісії Міністерства освіти і науки України та Міністерства національної освіти РП з питань освіти представників української національної меншини в Польщі та польської національної меншини в Україні, зазначають у зовнішньополітичному відомстві.
Як повідомлялося раніше, Польща послабила карантин для заробітчан. Тепер українським працівникам не доведеться дотримуватися двох тижнів ізоляції, перш ніж розпочати роботу.