Польща, де кількість хворих на Covid-19 менша ніж в Україні, не поспішає відкривати кордони
У Польщі на коронавірус захворіло 24 826 осіб, коли як в Україні - 25 411
Уряд Польщі уважно аналізує динаміку захворювань на Covid-19 в середині країни та у сусідніх країнах і, коли ситуація буде безпечною, прийме рішення про відкриття кордонів.
Про це заявив голова канцелярії голови Ради міністрів Польщі Міхал Дворчик, інформує Dziennik Gazeta Prawna.
«Ми аналізуємо ситуацію під час зустрічей урядового штабу з кризового реагування, який відбувається раз на кілька днів. Коли ми переконаємося, що таке рішення (відкриття кордонів - ред.) є безпечним, ми його приймемо», - заявив Дворчик.
Він зазначив, що уряд уважно аналізує ситуацію, яка складається з пандемією коронавірусу в Польщі і сусідніх країнах.
Як відомо, з 28 травня громадяни десяти країн ЄС, зокрема і Польщі, можуть відвідувати Хорватію з туристичною метою. З 3 червня свої кордони відкрила Італія, з 4 червня – Австрія. З 15 червня до цих країн приєднаються Німеччина, Чехія, Франція та Греція, а з 22 червня - Іспанія.
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Також раніше у Держприкордонслужбі нагадали, які особи можуть перетнути кордон з Польщею
Уряд також запускає авіасполучення: з 5 червня – внутрішнє, з 15 червня – міжнародне.
Також буде дозволено здійснення перевезень пасажирів легковими автомобілями в кількості до 5 осіб включно з водієм (без урахування дітей віком до 14 років).
Зазначимо, що Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області закликало українців відмовитися від купання в Чорному морі через брудну воду. Наразі за результатами лабораторних досліджень морська вода не відповідає санітарно-мікробіологічним показникам.