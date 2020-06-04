Польща, де кількість хворих на Covid-19 менша ніж в Україні, не поспішає відкривати кордони



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Влада Польщі не поспішає відкривати кордони для іноземних туристів

У Польщі на коронавірус захворіло 24 826 осіб, коли як в Україні - 25 411

Уряд Польщі уважно аналізує динаміку захворювань на Covid-19 в середині країни та у сусідніх країнах і, коли ситуація буде безпечною, прийме рішення про відкриття кордонів.

Про це заявив голова канцелярії голови Ради міністрів Польщі Міхал Дворчик, інформує Dziennik Gazeta Prawna.

«Ми аналізуємо ситуацію під час зустрічей урядового штабу з кризового реагування, який відбувається раз на кілька днів. Коли ми переконаємося, що таке рішення (відкриття кордонів - ред.) є безпечним, ми його приймемо», - заявив Дворчик.

Він зазначив, що уряд уважно аналізує ситуацію, яка складається з пандемією коронавірусу в Польщі і сусідніх країнах.

Дворчик підкреслив, що пандемія коронавірусу змінила Європу та світ, а з певними обмеженнями і ускладненнями «потрібно буде рахуватися ще деякий час». Як відомо, з 28 травня громадяни десяти країн ЄС, зокрема і Польщі, можуть відвідувати Хорватію з туристичною метою. З 3 червня свої кордони відкрила Італія, з 4 червня – Австрія. З 15 червня до цих країн приєднаються Німеччина, Чехія, Франція та Греція, а з 22 червня - Іспанія. Станом на 4 червня кількість інфікованих коронавірусом у Польщі зросла до 24 826 осіб, з них 1117 людей померли і 12 227 одужали. Станом на ранок 4 червня в Україні зафіксовано 588 нових випадків коронавірусу , це на 105 випадків більше, ніж учора (483). Усього виявлено 25 411 випадків коронавірусної хвороби, з них – 1 829 у дітей, 4 888 – у медиків.

Коронавірус в Україні

Всього 25411

Хворіють 13622

Одужали 11042

Померли 747

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Також раніше у Держприкордонслужбі нагадали, які особи можуть перетнути кордон з Польщею

Напередодні Кабінет міністрів України оприлюднив рішення про нове послаблення карантину з 5 червня . Документ, серед іншого, дозволяє відновити роботу ресторанів всередині приміщень та скасовує обов'язкову самоізоляцію українців, яким виповнилося 60 років.

Уряд також запускає авіасполучення: з 5 червня – внутрішнє, з 15 червня – міжнародне.

Також буде дозволено здійснення перевезень пасажирів легковими автомобілями в кількості до 5 осіб включно з водієм (без урахування дітей віком до 14 років).

Зазначимо, що Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області закликало українців відмовитися від купання в Чорному морі через брудну воду. Наразі за результатами лабораторних досліджень морська вода не відповідає санітарно-мікробіологічним показникам.

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