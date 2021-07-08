«Шансів вижити немає»: у Маямі зупинили пошук вцілілих після обвалу будинку

Зниклими безвісти досі вважають 86 людей

Кількість загиблих під завалами 12-поверхового житлового будинку в окрузі Маямі-Дейд, штат Флорида, збільшилася до 54 осіб. Про це повідомляє AP.

У середу рятувальники витягнули з-під завалів тіла ще восьми людей, у зв’язку з чим кількість загиблих зросла до 54 осіб. З них 33 особи були ідентифіковані.

Крім того, зниклими безвісти вважають 86 людей.

Зазначається, що рятувальники також заявили, що припиняють шукати тих, хто вижив під завалами, оскільки «шансів вижити немає».

«На цей час ми справді вичерпали всі варіанти, доступні нам у пошуково-рятувальній місії. Ми всі просили Бога про диво. Тому рішення про перехід від порятунку до відновлювальних робіт є надзвичайно складним», – заявила глава округу Маямі-Дейд Даніелла-Лівайн Кава.

Як відомо, у ніч проти 24 червня в містечку Серфсайд в окрузі Маямі-Дейд (штат Флорида, США) обвалилася частина 12-поверхового житлового будинку.

З початку пошуково-рятувальної операції, яка тривала цілодобово, з-під завалів не вдалося дістати жодного вцілілого мешканця будинку. Під завалами, як припускають, перебувають громадяни як мінімум дев'яти країн, зокрема США, Росії, Ізраїлю та ряду латиноамериканських держав.