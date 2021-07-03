Обвалення будинку в Маямі: з-під завалів дістали тіло 7-річної дівчинки

З початку пошуково-рятувальної операції з-під завалів не вдалося дістати жодного вцілілого мешканця будинку

У США число загиблих внаслідок обвалення 12-поверхового житлового будинку в містечку Серфсайд округу Маямі-Дейд штату Флорида збільшилося до 22, включаючи трьох дітей. Про це повідомляє агентство The Associated Press.

Відзначається, що на дев'ятий день після катастрофи рятувальники витягли з-під завалів тіла чотирьох загиблих, в тому числі семирічної дівчинки.

При цьому кількість зниклих безвісти зменшилася зі 145 відразу до 126, оскільки з деякими потенційними потерпілими вдалося встановити контакт, і вони виявилися "живими та здоровими".

За даними видання, з початку пошуково-рятувальної операції, яка триває цілодобово, з-під завалів не вдалося дістати жодного вцілілого мешканця будинку. Під завалами, як припускають, перебувають громадяни як мінімум дев'яти країн, зокрема США, Росії, Ізраїлю та ряду латиноамериканських держав.