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    Обвалення будинку в Маямі: з-під завалів дістали тіло 7-річної дівчинки

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    В Маямі триває рятувальна операція - Обвалення будинку в Маямі: з-під завалів дістали тіло 7-річної дівчинки
    В Маямі триває рятувальна операція
    Фото: The Associated Press

    З початку пошуково-рятувальної операції з-під завалів не вдалося дістати жодного вцілілого мешканця будинку

    У США число загиблих внаслідок обвалення 12-поверхового житлового будинку в містечку Серфсайд округу Маямі-Дейд штату Флорида збільшилося до 22, включаючи трьох дітей. Про це повідомляє агентство The Associated Press.

    Відзначається, що на дев'ятий день після катастрофи рятувальники витягли з-під завалів тіла чотирьох загиблих, в тому числі семирічної дівчинки.

    При цьому кількість зниклих безвісти зменшилася зі 145 відразу до 126, оскільки з деякими потенційними потерпілими вдалося встановити контакт, і вони виявилися "живими та здоровими".

    За даними видання, з початку пошуково-рятувальної операції, яка триває цілодобово, з-під завалів не вдалося дістати жодного вцілілого мешканця будинку. Під завалами, як припускають, перебувають громадяни як мінімум дев'яти країн, зокрема США, Росії, Ізраїлю та ряду латиноамериканських держав.

    Теги: США Флорида рятувальники
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    Обвалення будинку в Маямі: з-під завалів дістали тіло 7-річної дівчинки