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    У світі

    В Італії за добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей

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    3 грудня в Італії зареєстровано 993 смерті через&nbsp;коронавірус - В Італії за добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей
    3 грудня в Італії зареєстровано 993 смерті через коронавірус

    За останню добу в Італії зареєстровано 23 255 нових підтверджених випадків зараження

    У четвер, 3 грудня, в Італії зареєстровано 993 смерті через коронавірус – це антирекорд з початку пандемії.

    Про це повідомляє La Repubblica.

    Попередню рекордну добову кількість смертей було зареєстровано на піку першої хвилі епідемії, 27 березня, – 919 осіб.

    За останню добу в Італії зареєстровано 23 255 нових підтверджених випадків зараження. Кількість людей, які вилікувалися за добу, практично дорівнює числу нових заражень – 23 474 особи.

    Як пише видання, незважаючи на антирекорд за кількістю смертей, в країні спостерігається зниження госпіталізацій і кількості важких хворих.

    Загалом в Італії з початку пандемії на Covid-19 захворіли понад 1,6 мільйона осіб, понад 58 тисяч випадків – летальні.

    Зазначимо, кожні дев'ять секунд у світі помирає хворий на коронавірус.

    Як відомо, у світі вже 65 млн випадків Covid-19. Україна на 17 місці за кількістю інфікованих.

    До слова, статистика МОЗ України не враховує безсимптомні випадки коронавірусу.

    Нагадаємо, за добу 2 грудня в Україні коронавірус виявили у 14 496 людей. Зокрема, захворіли 745 дітей та 614 медпрацівників.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      772760
    • Одужали
      384426
    • Хворіють
      375374
    • Померли
      12960

    Вже другу добу поспіль кількість тих, хто захворів, менша від тих, хто одужав.

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      Теги: Італія статистика смерть епідемія коронавірус
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