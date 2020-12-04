В Італії за добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей
За останню добу в Італії зареєстровано 23 255 нових підтверджених випадків зараження
У четвер, 3 грудня, в Італії зареєстровано 993 смерті через коронавірус – це антирекорд з початку пандемії.
Про це повідомляє La Repubblica.
Попередню рекордну добову кількість смертей було зареєстровано на піку першої хвилі епідемії, 27 березня, – 919 осіб.
За останню добу в Італії зареєстровано 23 255 нових підтверджених випадків зараження. Кількість людей, які вилікувалися за добу, практично дорівнює числу нових заражень – 23 474 особи.
Як пише видання, незважаючи на антирекорд за кількістю смертей, в країні спостерігається зниження госпіталізацій і кількості важких хворих.
Загалом в Італії з початку пандемії на Covid-19 захворіли понад 1,6 мільйона осіб, понад 58 тисяч випадків – летальні.
Зазначимо, кожні дев'ять секунд у світі помирає хворий на коронавірус.
Як відомо, у світі вже 65 млн випадків Covid-19. Україна на 17 місці за кількістю інфікованих.
До слова, статистика МОЗ України не враховує безсимптомні випадки коронавірусу.
Нагадаємо, за добу 2 грудня в Україні коронавірус виявили у 14 496 людей. Зокрема, захворіли 745 дітей та 614 медпрацівників.
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Всього772760
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Одужали384426
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Хворіють375374
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Померли12960
Вже другу добу поспіль кількість тих, хто захворів, менша від тих, хто одужав.