В Італії за добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей

3 грудня в Італії зареєстровано 993 смерті через коронавірус

За останню добу в Італії зареєстровано 23 255 нових підтверджених випадків зараження

У четвер, 3 грудня, в Італії зареєстровано 993 смерті через коронавірус – це антирекорд з початку пандемії.

Про це повідомляє La Repubblica.

Попередню рекордну добову кількість смертей було зареєстровано на піку першої хвилі епідемії, 27 березня, – 919 осіб.

За останню добу в Італії зареєстровано 23 255 нових підтверджених випадків зараження. Кількість людей, які вилікувалися за добу, практично дорівнює числу нових заражень – 23 474 особи.

Як пише видання, незважаючи на антирекорд за кількістю смертей, в країні спостерігається зниження госпіталізацій і кількості важких хворих.

Загалом в Італії з початку пандемії на Covid-19 захворіли понад 1,6 мільйона осіб, понад 58 тисяч випадків – летальні.

Зазначимо, кожні дев'ять секунд у світі помирає хворий на коронавірус.

Як відомо, у світі вже 65 млн випадків Covid-19. Україна на 17 місці за кількістю інфікованих.

До слова, статистика МОЗ України не враховує безсимптомні випадки коронавірусу.

Нагадаємо, за добу 2 грудня в Україні коронавірус виявили у 14 496 людей. Зокрема, захворіли 745 дітей та 614 медпрацівників.

Коронавірус в Україні

Всього 772760

Одужали 384426

Хворіють 375374

Померли 12960

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Вже другу добу поспіль кількість тих, хто захворів, менша від тих, хто одужав.