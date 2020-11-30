На Вінниччині за минулу добу коронавірус вперше виявлено у 133 осіб

Оперативно про Covid-19 у Вінницькій області

Станом на ранок 30 листопада 2020 року коронавірусну хворобу у Вінницькій області вперше виявлено у 133 осіб:

м. Вінниця –34;

Немирівський район -19;

Жмеринський -15;

Теплицький -15;

Калинівський -10;

Іллінецький -9;

Барський -7;

Вінницький - 7;

7; Хмільницький -7;

Козятинський -6;

Бершадський -3;

Томашпільський -1 .

Одужали 9660 осіб, в тому числі 520 дітей.

На даний час хворіє 7452 особи, включаючи 234 дитини.

В 23 опорних лікарнях області, станом на ранок 30 листопада, на стаціонарі із підтвердженим Covid-19 перебуває 617 дорослих та 4 дітей, з підозрою на коронавірус – 473 дорослих та 12 дітей. На апараті ШВЛ – 1 пацієнт, СРАР- 47, кисень – 454.

Впродовж минулої доби всіма лабораторіями досліджено 1107 зразків (в т.ч. ОЛЦ-940, Меділабс- 167)

Загалом, в лабораторіях обласного лабораторного центру методом полімеразної ланцюгової реакції досліджено 134129 зразків.

У 17404 осіб виявлений коронавірус.

Всього в області зареєстровано 292 летальних випадки. За минулу добу зареєстровано 1 летальний випадок.

Щодо захворюваності серед медиків:

одужало – 1027 медпрацівників;

медпрацівників; хворіє – 491.

За минулу добу захворіло 6 медичних працівників.

За минулу добу, 29 листопада, коронавірус в Україні виявили у 9946 осіб, 114 пацієнтів померли, 5771 людина одужала. Також глава МОЗ повідомив, що за вчорашній день на коронавірус захворіли 570 дітей та 360 медпрацівників.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 460), Дніпропетровській (1 138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях.

Коронавірус в Україні

Всього 732625

Хворіють 375149

Одужали 345149

Померли 12327

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З початку пандемії зафіксовано 732 625 випадків зараження коронавірусом, з них 12 327 летальних випадків. Від C-19 одужали 345 149 осіб.