На Вінниччині за минулу добу коронавірус вперше виявлено у 133 осіб
Оперативно про Covid-19 у Вінницькій області
Станом на ранок 30 листопада 2020 року коронавірусну хворобу у Вінницькій області вперше виявлено у 133 осіб:
- м. Вінниця –34;
- Немирівський район-19;
- Жмеринський-15;
- Теплицький-15;
- Калинівський-10;
- Іллінецький-9;
- Барський-7;
- Вінницький- 7;
- Хмільницький-7;
- Козятинський-6;
- Бершадський-3;
- Томашпільський-1.
Одужали 9660 осіб, в тому числі 520 дітей.
На даний час хворіє 7452 особи, включаючи 234 дитини.
В 23 опорних лікарнях області, станом на ранок 30 листопада, на стаціонарі із підтвердженим Covid-19 перебуває 617 дорослих та 4 дітей, з підозрою на коронавірус – 473 дорослих та 12 дітей. На апараті ШВЛ – 1 пацієнт, СРАР- 47, кисень – 454.
Впродовж минулої доби всіма лабораторіями досліджено 1107 зразків (в т.ч. ОЛЦ-940, Меділабс- 167)
Загалом, в лабораторіях обласного лабораторного центру методом полімеразної ланцюгової реакції досліджено 134129 зразків.
У 17404 осіб виявлений коронавірус.
Всього в області зареєстровано 292 летальних випадки. За минулу добу зареєстровано 1 летальний випадок.
Щодо захворюваності серед медиків:
- одужало – 1027 медпрацівників;
- хворіє – 491.
За минулу добу захворіло 6 медичних працівників.
За минулу добу, 29 листопада, коронавірус в Україні виявили у 9946 осіб, 114 пацієнтів померли, 5771 людина одужала. Також глава МОЗ повідомив, що за вчорашній день на коронавірус захворіли 570 дітей та 360 медпрацівників.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 460), Дніпропетровській (1 138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях.
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Всього732625
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Хворіють375149
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Одужали345149
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Померли12327
З початку пандемії зафіксовано 732 625 випадків зараження коронавірусом, з них 12 327 летальних випадків. Від C-19 одужали 345 149 осіб.