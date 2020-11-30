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    На Вінниччині за минулу добу коронавірус вперше виявлено у 133 осіб

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    На Вінниччині за минулу добу коронавірус вперше виявлено у 133 осіб

    Оперативно про Covid-19 у Вінницькій області

    Станом на ранок 30 листопада 2020 року коронавірусну хворобу у Вінницькій області вперше виявлено у 133 осіб:

    • м. Вінниця –34;
    • Немирівський район-19;
    • Жмеринський-15;
    • Теплицький-15;
    • Калинівський-10;
    • Іллінецький-9;
    • Барський-7;
    • Вінницький7;
    • Хмільницький-7;
    • Козятинський-6;
    • Бершадський-3;
    • Томашпільський-1.

    Одужали 9660 осіб, в тому числі 520 дітей.  

    На даний час хворіє 7452 особи, включаючи 234 дитини.

    В 23 опорних лікарнях області, станом на ранок 30 листопада, на стаціонарі із підтвердженим Covid-19 перебуває 617 дорослих та 4 дітей, з підозрою на коронавірус – 473 дорослих та 12 дітей. На апараті ШВЛ – 1 пацієнт, СРАР- 47, кисень – 454.

    Впродовж минулої доби   всіма лабораторіями  досліджено 1107  зразків  (в т.ч. ОЛЦ-940, Меділабс- 167)

    Загалом, в лабораторіях обласного лабораторного центру методом полімеразної ланцюгової реакції досліджено 134129  зразків.

    У 17404 осіб виявлений коронавірус.

    Всього в області зареєстровано 292 летальних випадки. За минулу добу зареєстровано 1 летальний випадок.

    Щодо захворюваності серед медиків:

    • одужало – 1027 медпрацівників;
    • хворіє – 491.

    За минулу добу захворіло медичних працівників.

    За минулу добу, 29 листопада, коронавірус в Україні виявили у 9946 осіб, 114 пацієнтів померли, 5771 людина одужала. Також глава МОЗ повідомив, що за вчорашній день на коронавірус захворіли 570 дітей та 360 медпрацівників.

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 460), Дніпропетровській (1 138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      732625
    • Хворіють
      375149
    • Одужали
      345149
    • Померли
      12327

    З початку пандемії зафіксовано 732 625 випадків зараження коронавірусом, з них 12 327 летальних випадків. Від C-19 одужали 345 149 осіб.

    Теги: Вінниця Вінниччина коронавірус
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