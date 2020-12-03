У світі майже 65 млн випадків Covid-19. Україна на 17 місці за кількістю інфікованих

Лідером за захворюваністю та смертністю залишаються США

Україна займає 17-е місце у світі та восьме в Європі за кількістю інфікованих новим коронавірусом

Майже 65 мільйонів жителів планети заразилися коронавірусом нового типу, понад 634 тисячі інфікованих виявили за останню добу, за даними статистичного порталу Worldometers.

Так, станом на ранок четверга, 3 грудня, у світі підтверджено 64 843 218 випадків Covid-19, з них майже 45 мільйонів пацієнтів одужали та 1,5 мільйона – померли від ускладнень хвороби, викликаної інфекцією.

Лідером за захворюваністю і смертністю, як і за кількістю проведених тестів, залишаються США. В країні інфікувалися 14,3 мільйона громадян, з яких 8,5 мільйона побороли хворобу і 279,9 тисячі померли.

На другому місці за захворюваністю перебуває Індія (9,5 мільйона випадків), на третьому – Бразилія (6,4 мільйона).

У першу десятку входять також Росія (2,35 мільйона заражених), Франція (2,24 мільйона), Іспанія (1,68 мільйона), Великобританія (1,66 мільйона), Італія (1,64 мільйона), Аргентина (1,44 мільйона) і Колумбія (1,33 мільйона).

Україна займає 17-е місце у світі та восьме в Європі за кількістю інфікованих коронавірусом.

Нагадаємо, що за 2 грудня, у світі майже 63 млн людей захворіли на Covid-19.