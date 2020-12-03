В Ірані кількість інфікованих Covid-19 перетнула позначку в 1 млн осіб

Загальна кількість смертей від Covid-19 в Ірані наближається до 50 тисяч

За добу у країні захворіли майже 14 тисяч осіб

Кількість випадків коронавірусу в Ірані за добу зросла на 13922, у загальній кількості перевищила мільйон. Про це заявила глава департаменту зі зв'язків з громадськістю Міністерства охорони здоров'я республіки Сіма Садат Ларі, повідомляє ISNA в четвер, 3 грудня.

«Кількість нових випадків інфікування коронавірусом в країні за 24 години досягла 13 922, а загальна кількість тих, хто заразився, склала 1 003 494», – сказала Ларі.

Вона додала, що «за минулі 24 години в Ірані померли 358 пацієнтів, а загальна кількість летальних випадків від ускладнень після зараження коронавірусом досягла 49 348».

Лідером за захворюваністю і смертністю, як і за кількістю проведених тестів, залишаються США. В країні інфікувалися 14,3 мільйона громадян, з яких 8,5 мільйона побороли хворобу і 279,9 тисячі померли.

На другому місці за захворюваністю перебуває Індія (9,5 мільйона випадків), на третьому – Бразилія (6,4 мільйона).

У першу десятку входять також Росія (2,35 мільйона заражених), Франція (2,24 мільйона), Іспанія (1,68 мільйона), Великобританія (1,66 мільйона), Італія (1,64 мільйона), Аргентина (1,44 мільйона) і Колумбія (1,33 мільйона).

Україна займає 17-е місце у світі та восьме в Європі за кількістю інфікованих коронавірусом.

Нагадаємо, що у світі майже 65 млн випадків Covid-19.