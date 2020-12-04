Страшна статистика: кожні дев'ять секунд у світі помирає хворий на коронавірус

Вже понад 1,5 мільйона людей у всьому світі померли від Covid-19

Коронавірус вже викликав більше смертей, ніж туберкульоз в 2019 році

Понад 1,5 мільйона людей у всьому світі померли від Covid-19. За останній тиждень в середньому щодня вмирали понад 10 тисяч чоловік.

Про це повідомляє Reuters.

В середньому, протягом останнього тижня кожні дев'ять секунд реєструвалася одна смерть. Усього за останні два місяці зафіксували пів мільйона смертей.

«Тільки за останній тиждень понад 10 тисяч людей в світі вмирали в середньому кожен день, і ця цифра неухильно зростає щотижня. Багато країн по всьому світу зараз борються з другою і третьою хвилями, навіть сильнішими, ніж перша, нав'язуючи нові обмеження в повсякденному житті», – пише видання.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, новий коронавірус викликав більше смертей за останній рік, ніж туберкульоз в 2019 році, і майже в чотири рази більше, ніж від малярії.

Як відомо, у світі вже 65 млн випадків Covid-19. Україна на 17 місці за кількістю інфікованих.

До слова, статистика МОЗ України не враховує безсимптомні випадки коронавірусу.

Нагадаємо, за добу 2 грудня в Україні коронавірус виявили у 14 496 людей. Зокрема, захворіли 745 дітей та 614 медпрацівників.

Коронавірус в Україні

Всього 772760

Одужали 384426

Хворіють 375374

Померли 12960

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Вже другу добу поспіль кількість тих, хто захворів, менша від тих, хто одужав.