До лютого на Covid-19 захворіють 10 млн осіб: МВС наполягає на жорсткому локдауні

За словами заступника глави МВС, в Україні потрібно ввести жорсткий карантин якомога швидше

На наступному засіданні Кабміну питання локдауну знову винесуть для прийняття рішення

Заступник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що якщо в Україні не почати вживати більш жорстких заходів через коронавірус, то до лютого 2021 року перехворіє 10 мільйонів українців.

Про це повідомляє 24 канал.

«Зараз є величезна хвиля захворюваності, тому якщо нічого не робити, то до лютого у нас перехворіє 10 мільйонів людей», – сказав він.

За словами Геращенка, в Україні потрібно ввести жорсткий карантин якомога швидше, а уряд готує програми компенсацій для бізнесу.

Заступник голови МВС додав, що на наступному засіданні Кабміну це питання знову винесуть для прийняття рішення.

«Карантин з пакетом компенсацій для малого та середнього бізнесу, для найманих працівників. Але у тих випадках, коли бізнес буде обмежений у своїй діяльності», – сказав він.

Також заступник Авакова заявив, що в жовтні було засідання Кабміну, на якому вирішувалося питання карантину вихідного дня. Тоді міністр внутрішніх справ, міністр культури та міністр цифровий трансформації заявляли, що вважають всі введені заходи недостатньо ефективними.

«Але вони були в меншості. Можливо, зараз через таку публічну заяву очільника МВС до нього прислухаються інші міністри і приймуть виважене рішення», – сказав Геращенко.

Як відомо, у разі введення повного локдауну в Україні людей попередять за 7-10 днів до нього. Очікується, що таке рішення буде прийматися вже в грудні.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за радикальний локдаун терміном не менше трьох тижнів, який треба ввести найближчим часом.

25 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів дійсно може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята. Прем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст.

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Також 26 листопада Зеленський вніс до Ради «невідкладний» законопроєкт про підтримку бізнесу.