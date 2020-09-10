Що буде з тими, хто носить маски на бороді? У Бразилії запустили соціальну рекламу



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У Бразилії значна частина населення нехтує масковим режимом: багато не носять маски, а ще більше людей носять їх неправильно

У країні хочуть привчити людей правильно носити маску

У Бразилії запустили незвичну соціальну рекламну кампанію, щоб привчити населення правильно носити маски.

Як повідомляє Ads of the World, для соціальної реклами були створені кілька колажів з людьми, у яких ніс знаходиться на підборідді, а рот - на горлі.

«Саме так, на думку авторів кампанії, повинні виглядати люди, які носять маску неправильно», – йдеться у повідомленні.

В інструкціях соціальної реклами нагадують, що маска повинна обов'язково закривати ніс і рот. Автори реклами наголошують, що опускати її під ніс - неправильно.

Відзначається, що в Бразилії значна частина населення нехтує масковим режимом: багато не носять маски, а ще більше людей носять їх неправильно, надягаючи на шию або підборіддя. «Це зводить весь ефект носіння маски до нуля. У зв'язку з цим бразильська газета Correio da Bahia вирішила запустити рекламу, щоб привернути увагу до цієї серйозної проблеми», – пише ЗМІ.



До відома, Бразилія важко постраждала від епідемії коронавіруса.

За даними Університету Джона Хопкінса, на сьогодні країна посідає третє місце за кількістю підтверджених випадків Covid-19 (4 мільйони 162 тисяч випадків). Жертвами хвороби в Бразилії стали більше 127 тисяч осіб.

Президент країни Жаір Болсонару неодноразово заперечував загрозу коронавіруса і фактично саботував введення в країні національного карантину. Його дії спровокували медичну і політичну кризу. На початку липня Болсонару заразився коронавірусом, але 25 липня повідомив, що його тест дав негативний результат. Хвороба протікала у нього без серйозних ускладнень.