Став відомий стан здоров'я патріарха Філарета



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Почесний патріарх Української православної церкви Філарет лікується від коронавірусної інфекції Фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Почесний патріарх Української православної церкви хворіє на коронавірусну інфекцію

Почесний патріарх Української православної церкви Філарет перебуває у лікарні в задовільному стані. Про це у коментарі «Главкому» повідомили у прес-службі почесного патріарха. «На даний момент патріарх почувається задовільно. У доброму настрої. Телефонує працівникам до патріархії, підганяє працювати», - розповів співрозмовник «Главкома».

Як повідомляв «Главком», п’ять днів тому у патріарха Філарета було виявлено захворювання на коронавірусну інфекцію і доставлено до лікарні.

Варто зазначити, що під час богослужінь у Володимирському соборі 91-річний патріарх Філарет дотримувався усіх вимог карантину.

Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує збільшуватись. Іще в 298 киян виявили коронавірус. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook. «4 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 254 киян. На сьогодні в столиці вже 16 119 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», - написав мер.