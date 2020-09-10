Пшик замість уколу. Китай випробовує вакцину від Covid-19 у вигляді спрею



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Розроблена незвичайна вакцина від коронавірусу

Вакцина схвалена Державним управлінням з нагляду за лікарськими засобами КНР для клінічних випробувань на людях

Сянганський університет в Гонконзі оголосив про отримання дозволу на проведення клінічних випробувань вакцини від Covid-19 у вигляді спрею для носа.

Це перша вакцина у вигляді назального спрею, схвалена в КНР для випробувань за участю людей, підкреслили автори препарату.

Вакцина розроблена Державною ключовою лабораторією нових інфекційних захворювань при факультеті мікробіології Сянганського університету спільно з Сяменьскім університетом і пекінської фармацевтичною компанією Beijing Wantai Biological Pharmacy.

Вакцина схвалена Державним управлінням з нагляду за лікарськими засобами КНР для клінічних випробувань на людях.

У заяві Сянганського університету йдеться, що дослідницька програма по даній вакцині отримала схвалення і підтримку в материковій частині Китаю, а також була відібрана в числі п’яти технологій вакцинації для подальшої оцінки Міністерством науки і технологій КНР.

Цікаво, що раніше офіційний представник МЗС КНР Хуа Чуньїн оголосила на брифінгу, що китайські фармацевтичні компанії розробили дев’ять вакцин від коронавірусу, які знаходяться на стадії клінічних випробувань.

Між іншим, в Україні розроблятимуть вакцину від Covid-19: вчений виграв грант на 15 млн грн. Проєкт Андрія Сибірного передбачає створення вакцини від Covid-19 на основі синтезу специфічного білка у дріжджів та її випробування на тваринах. Науковець разом із колегами планують дійти до цього етапу вже за пів року.

Нагадаємо, британсько-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca призупинила третю фазу випробувань вакцини від коронавірусу через захворювання добровольця.

17 серпня Китай зареєстрував вакцину від коронавірусу.

15 серпня Росія випустила першу партію власної вакцини від Covid-19.

ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

Німеччина жорстко розкритикувала реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу.

Раніше у Німеччині Інститут імені Пауля Ерліха (PEI), що займається ліцензуванням вакцин, заявив про створення вакцини від коронавірусу в кінці 2020 року.

До відома, США вже замовили 100 млн доз вакцини від коронавірусу майже на $2 млрд.



