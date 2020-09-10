Коронавірус: Грузія оголосила про початок другої хвилі епідемії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія

З 10 вересня забороняються культурні та спортивні заходи під відкритим небом за участю понад 200 осіб

У Грузії почалася друга хвиля пандемії коронавірусу Covid-19. В країні будуть посилені заходи для запобігання розповсюдження інфекції. Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія, передає Грузія Онлайн.

За його словами, після великого весілля в Тбілісі утворилося 5 нових кластерів зараження, зокрема, в Цагері, Кутаїсі, Зугдіді та інших містах.

«Ми були змушені додати до постанови пункт про обмеження «не більше 10 осіб», щоб заборонити подібні ритуали. Все це робиться з метою захисту здоров'я наших громадян», – заявив Гахарія.

Також забороняються клубні вечори на відкритих майданчиках, а заплановане на 1 жовтня відкриття театрів, кінотеатрів та дитячих розважальних центрів переноситься ще на місяць.

«Сьогоднішні 57 випадків захворювання та 44 випадки, зафіксовані вчора, прямо вказують на те, що епідеміологічна ситуація в країні поступово змінюється. Ми припускали початок другої хвилі, і ось цей процес почався», – додав Гахарія.

Нагадаємо, що Грузія змінила правила в'їзду в країну.

До слова, Грузія ще на місяць продовжила заборону на міжнародні авіарейси.

Як відомо, наприкінці липня Грузія продовжила заборону на відновлення регулярного міжнародного авіасполучення до вересня.

Крім того, рішенням уряду Грузії термін обов'язкового карантину та ізоляції, режими яких діють в країні в зв'язку з пандемією Cоvid-19, скорочений з 14 до 12 днів.