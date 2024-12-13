Що чекає сирійських біженців, які перебувають у Європі: аналіз Euronews

Європа планує заохочувати добровільне повернення сирійців на батьківщину, але про депортацію поки не йдеться

Міністри внутрішніх справ країн ЄС обговорюють у Брюсселі питання щодо можливого повернення на батьківщину сирійських біженців. Утім, думки у Європі розділилися, констатує Euronews.

За словами єврокомісара з внутрішніх справ і міграції Магнуса Бруннера, заохочуються добровільні повернення сирійців на батьківщину, і поки що занадто рано обговорювати питання про депортацію.

Герхард Карнер, голова МВС Австрії: «Зараз ми маємо підготувати все необхідне. З одного боку, призупинити процедури, а з іншого – вже зараз розпочати підготовку до повернень та депортацій. Чекати не можна, треба працювати».

Колега Карнера з Німеччини Ненсі Фезер вважає, що зараз необхідно спостерігати за розвитком ситуації у Сирії. Фезер також зазначила, що сирійські біженці зробили значний внесок у економічний розвиток країни.

Ненсі Фезер, голова МВС Німеччини: «Я хочу ще раз підкреслити, що люди, які працюють у Німеччині з Сирії, роблять важливий внесок у розвиток країни. Наприклад, вони працюють в закладах охорони здоров'я як медсестри або лікарі. У нас багато лікарів з Сирії. Вони можуть залишатися у Німеччині, поки вони поважають закони та працюють тут».

За останні роки Німеччина прийняла більше сирійських біженців, аніж будь-яка інша країна ЄС. Але деякі прихильники жорсткої міграційної політики тепер закликають до того, щоби сирійці повернулися на батьківщину.

До слова, Федеральне відомство у справах міграції та біженців Німеччини повідомило про припинення розгляду заявок сирійців на притулок через нестабільність у Сирії. Австрія також тимчасово зупинила розгляд таких заяв.

Згідно з даними ООН, станом на листопад 2024 року найбільше біженців із Сирії – понад 3,6 млн – прийняла Туреччина. В Євросоюзі понад мільйон сирійців або попросили статус біженця, або вже його отримали, більшість з них – 59% – перебувають у Німеччині.