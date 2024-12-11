Дві країни зупинили розгляд заявок від сирійських біженців

Австрія і Німеччина змінили рішення щодо заяв сирійців про надання притулку

Федеральне відомство у справах міграції та біженців Німеччини повідомило про припинення розгляду заявок сирійців на притулок через нестабільність у Сирії. Австрія також тимчасово зупинила розгляд таких заяв. Про це пише Der Spiegel.

Представник відомства пояснив, що ситуація в Сирії наразі надто непередбачувана, через що заявки на надання притулку неможливо розглядати.

Своєю чергою, Австрія також вирішила зупинити розгляд заявок сирійців на надання притулку.

Згідно з даними ООН, станом на листопад 2024 року найбільше біженців із Сирії – понад 3,6 млн – прийняла Туреччина. В Євросоюзі понад мільйон сирійців або попросили статус біженця, або вже його отримали, більшість з них – 59% – перебувають у Німеччині.

За законом, біженці, які отримали захист через політичні переслідування чи війну, можуть втратити цей статус, якщо ситуація в Сирії стабілізується. Деякі німецькі політики вже закликають до перегляду статусу таких людей та почати їхнє повернення.

Разом з тим, як повідомляє Bild, після падіння режиму сирійського диктатора Башара Асада тисячі біженців почали повертатися до Сирії. На опублікованих у соціальних мережах фотографіях та відео можна побачити, як на прикордонних пунктах вишиковуються величезні черги автомобілів, люди радіють, танцюють, несуть валізи та з гордістю показують свої сирійські паспорти.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган також заявив, що у зв'язку зі зміною влади в Сирії сирійські біженці почали залишати Туреччину та повертатися на батьківщину.

«Ми дали притулок 4,5 млн сирійців. Зараз їх кількість скоротилася до 3,7 млн. Я вірю, що вітер змін у Сирії призведе до сприятливих результатів для всього сирійського народу, особливо для мігрантів. У міру стабілізації становища в Сирії ми розраховуємо, що добровільне, безпечне, гідне та організоване повернення прискорюватиметься. Ми вже починаємо бачити ознаки такого процесу повернення» , – заявив Ердоган, цитує його слова Hurriyet.

До слова, Туреччина відкриває КПП на кордоні з Сирією, який був закритий з 2013 року.