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Туреччина відкриває КПП на кордоні з Сирією, який був закритий з 2013 року

Ірина Бура
glavcom.ua
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Туреччина відкриває КПП на кордоні з Сирією, який був закритий з 2013 року
Контрольно-пропускний пункт «Яйладагі», розташований на північно-західному кордоні Сирії, був закритий з 2013 року через бойові дії
фото з відкритих джерел

Туреччина приймає близько 3 мільйонів сирійських мігрантів і біженців

Туреччина відкриває пункт пропуску «Яйладагі» на кордоні з Сирією, аби мільйони сирійських мігрантів, яких вона приймає, могли безпечно і добровільно повернутися додому. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок, пише Reuters.

Зазначається, що контрольно-пропускний пункт «Яйладагі», розташований на північно-західному кордоні Сирії, був закритий з 2013 року через бойові дії.

«Ми відкриваємо прикордоний пункт "Яйладагі" для перетину кордону, щоб запобігти будь-яким перевантаженням і полегшити рух. Ми також будемо керувати процесом добровільного повернення мігрантів», – сказав Ердоган.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан також заявляв, що Анкара працюватиме над безпечним і добровільним поверненням додому сирійських мігрантів, яких вона приймає.

Також зазначається, що Туреччина приймає близько 3 мільйонів сирійських мігрантів і біженців, що робить її країною, яка прихистила найбільше сирійських громадян, які втекли від громадянської війни.

Нагадаємо, у Сирії стався переворот: повстанці захопили столицю країни, Дамаск, і оголосили про повалення режиму Башара Асада, який перебував при владі майже чверть століття.

Після цього прем’єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив про готовність до процесу передачі влади опозиції та готовність співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним народом. На державному телебаченні вже оголосили про падіння режиму Асада.

Як повідомляли аналітики ISW, швидкий крах режиму Асада в Сирії є стратегічною політичною поразкою для Москви. Це вкинуло Кремль у кризу, оскільки він прагне зберегти свою стратегічну військову базу в Сирії.

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Теги: Туреччина Сирія міністр війна Башар Асад Анкара переворот президент

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