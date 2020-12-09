  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Шість американців померли після тестування вакцини Pfizer-BioNTech від Covid-19

    • Розсилка
    Всі загиблі добровольці мали проблеми зі здоров&rsquo;ям та хронічні захворювання - Шість американців померли після тестування вакцини Pfizer-BioNTech від Covid-19
    Всі загиблі добровольці мали проблеми зі здоров’ям та хронічні захворювання
    Фото з відкритих джерел

    Більшість загиблих отримали плацебо

    У США у ході випробувань вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer-BioNTech померли шість добровольців. Про це йдеться у звіті Управління з питань якості продовольства і медикаментів США (FDA).

    Відомо, що двом загиблим ввели справжню вакцину, а іншим – плацебо. Всі загиблі добровольці мали проблеми зі здоров’ям та хронічні захворювання. Половина з них була старше 55 років.

    Зокрема, в одного учасника випробувань був атеросклероз та ожиріння. Чоловік помер через три дні після введення першої дози вакцини.

    Ще один доброволець помер через 63 дні після введення другої дози вакцини. У нього сталася раптова зупинка серця.

    Ще двоє добровольців, яким ввели плацебо, померли від інфаркту та інсульту. Причина ще двох смертей досі невідома.

    Нагадаємо, що 8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer. 

    У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.  

     Читайте також:
    Теги: США смерть добровольці чоловік вакцинація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies