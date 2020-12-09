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    Кому не варто робити щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer: застереження від лікарів

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    <span>Алергія може виникнути навіть на щорічне щеплення від грипу</span> - Кому не варто робити щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer: застереження від лікарів
    Алергія може виникнути навіть на щорічне щеплення від грипу
    Фото: Flickr

    У двох співробітників Національної служби охорони здоров'я Великої Британії була алергічна реакція після уколу вакцини від Pfizer і BioNTech

    Деяким людям варто поки що утриматися від ковід-вацінації. Зокрема це стосується людей із сильними алергічними реакціями.

    Таке попередження виникло на фоні того, що у вівторок у двох співробітників Національної служби охорони здоров'я (NHS) Великої Британії була алергічна реакція після уколу вакцини від Pfizer і BioNTech, пише ВВС.

    Вважається, що у них була анафілактоїдна реакція (шкірний висип, задишка, падіння артеріального тиску).

    В обох і раніше спостерігалися серйозні алергічні реакції, в результаті чого вони мали з собою ін'єкції з адреналіном. Постраждалі отримали необхідну допомогу і зараз почувають себе добре.

    На фоні цих випадків британське Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення порадило всім, у кого колись була серйозна реакція на ліки, продукти харчування або вакцини, утриматися від щеплення.

    Як зазначає видання, подібні алергічні реакції трапляються рідко, але все одно відбуваються й з іншими вакцинами, зокрема алергія може виникнути на щорічне щеплення від грипу.

    Подібні реакції не спостерігалися в клінічних випробуваннях вакцини Pfizer і BioNTech, в яких було вакциновано понад 20 000 осіб. Однак і людей з алергічними реакціями в анамнезі не приймали в якості добровольців.
    Як відомо, 8 грудня у світі розпочалась вакцинація від коронавірусу, так перші щеплення отримали британці.

    Напередодні в. о. голови Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузин повідомив, що вакцинація від коронавірусу в Україні буде проходити в три етапи.  Першими вакцинуватися від коронавірусу будуть люди, які входять до груп ризику. 

    Україна може отримати першу вакцину від коронавірусу у січні 2021 року, якого саме виробника - невідомо.

    8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer. 

    У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.  

    Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.  Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

    Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%. 

    Теги: медицина лікар Велика Британія щеплення вакцинація
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