Кому не варто робити щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer: застереження від лікарів
У двох співробітників Національної служби охорони здоров'я Великої Британії була алергічна реакція після уколу вакцини від Pfizer і BioNTech
Деяким людям варто поки що утриматися від ковід-вацінації. Зокрема це стосується людей із сильними алергічними реакціями.
Таке попередження виникло на фоні того, що у вівторок у двох співробітників Національної служби охорони здоров'я (NHS) Великої Британії була алергічна реакція після уколу вакцини від Pfizer і BioNTech, пише ВВС.
Вважається, що у них була анафілактоїдна реакція (шкірний висип, задишка, падіння артеріального тиску).
В обох і раніше спостерігалися серйозні алергічні реакції, в результаті чого вони мали з собою ін'єкції з адреналіном. Постраждалі отримали необхідну допомогу і зараз почувають себе добре.
Як зазначає видання, подібні алергічні реакції трапляються рідко, але все одно відбуваються й з іншими вакцинами, зокрема алергія може виникнути на щорічне щеплення від грипу.
Напередодні в. о. голови Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузин повідомив, що вакцинація від коронавірусу в Україні буде проходити в три етапи. Першими вакцинуватися від коронавірусу будуть люди, які входять до груп ризику.
Україна може отримати першу вакцину від коронавірусу у січні 2021 року, якого саме виробника - невідомо.
8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer.
У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.
Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року. Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.
Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.