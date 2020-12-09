Кому не варто робити щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer: застереження від лікарів

Алергія може виникнути навіть на щорічне щеплення від грипу

Алергія може виникнути навіть на щорічне щеплення від грипу

У двох співробітників Національної служби охорони здоров'я Великої Британії була алергічна реакція після уколу вакцини від Pfizer і BioNTech

Деяким людям варто поки що утриматися від ковід-вацінації. Зокрема це стосується людей із сильними алергічними реакціями.

Таке попередження виникло на фоні того, що у вівторок у двох співробітників Національної служби охорони здоров'я (NHS) Великої Британії була алергічна реакція після уколу вакцини від Pfizer і BioNTech, пише ВВС.

Вважається, що у них була анафілактоїдна реакція (шкірний висип, задишка, падіння артеріального тиску).

В обох і раніше спостерігалися серйозні алергічні реакції, в результаті чого вони мали з собою ін'єкції з адреналіном. Постраждалі отримали необхідну допомогу і зараз почувають себе добре.