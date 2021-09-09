Шмигаль запропонував польському колезі започаткувати зустрічі глав урядів «Люблінського трикутника»

Шмигаль подякував Моравецькому за участь Польщі у «Кримській платформі»

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував прем'єру Польщі Матеушу Моравецькому проводити регулярні зустрічі глав урядів країн «Люблінського трикутника», до якого входять Україна, Польща і Литва. Про це Шмигаль сказав, перебуваючи з візитом в польському місті Карпач, повідомив пресцентр Кабміну.

«Польща стала однією з перших країн, із якою ми підписали на рівні глав держав Спільну декларацію про європейську перспективу України. Також для нас надзвичайно важливе значення мала участь президента Польщі в установчому саміті «Кримської платформи», – сказав Шмигаль.

Глава Кабінету Міністрів запропонував Моравецькому почати регулярні зустрічі глав урядів «Люблінського трикутника» для «активізації співпраці в різних галузях у цьому тристоронньому форматі».

Шмигаль також підтвердив готовність України стати невіддільною частиною ініціативи «Тримор'я».

Як відомо, «Люблінський трикутник» – тристороння платформа для політичного, економічного, культурного й соціального співробітництва між Литвою, Польщею та Україною, метою якого зокрема є зміцнення діалогу між країнами, підтримка інтеграції України в Європейський Союз та НАТО і спільна протидія російській агресії в Україні.

Нагадаємо, Польща додала громадян України до переліку осіб, яким з 9 вересня дозволений в’їзд до країни, в тому числі з метою туризму.

Додамо, що Україна 13 вересня стане «жовтою». Оприлюднено повний список заборон.

Глава уряду Денис Шмигаль пояснив, навіщо Україна посилює карантин. Це відбудеться для уникнення жорстких локдаунів або «червоних» зон в країні цієї осені.

Наразі МОЗ працює над новими правилами карантину з привілеями для вакцинованих.