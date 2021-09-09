Польща відкрила кордони для українських туристів

Польща додала українців у категорію осіб, яким дозволено в’їзд, в тому числі з метою туризму

Вакциновані українці можуть в’їжджати до Польщі без проходження обов’язкового карантину

Польща додала громадян України до переліку осіб, яким з 9 вересня дозволений в’їзд до країни, в тому числі з метою туризму, повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба на брифінгу.

«Польща з 9 вересня додала українців у категорію осіб, яким дозволено в’їзд, в тому числі з метою туризму», – сказав він.

При цьому від обов’язку проходження карантину звільнено вакцинованих від Covid-19 (за наявності англомовного/польськомовного документального підтвердження про повний курс вакцинації зареєстрованою в ЄС вакциною – Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson&Jonson), а також тих, хто перехворів на Covid-19 і може це документально підтвердити.

Для тих, хто в’їжджає за ПЛР-тестом діє вимога 10-денного карантину.

Термін 10-денного карантину буде скорочено, у разі наявності негативного результату тесту на коронавірус, виконаного не раніше 7–денного періоду з моменту в’їзду на територію Польщі.

Це правило стосується також дітей, які перетинають зовнішній кордон ЄС на в’їзд до Польщі.

Загалом, як зазначив міністр, зараз для українців тою чи іншою мірою відкриті 133 країни світу.

Як вже відомо, Україна 13 вересня стане «жовтою». Оприлюднено повний список заборон.

Глава уряду Денис Шмигаль пояснив, навіщо Україна посилює карантин. Це відбудеться для уникнення жорстких локдаунів або «червоних» зон в країні цієї осені.

Наразі МОЗ працює над новими правилами карантину з привілеями для вакцинованих.