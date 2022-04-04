Повний список і позивні: нацгвардійці виявили документи у штабі ворожої бригади

Бійці Нацгвардії під час розвідки виявили на території Бородянського району командний пункт батальйонно-тактичної групи (БТГр) російських окупаційних військ

Росіяни, тікаючи з Київської області, кинули усю документацію, яку знайшли української Нацгвардії. Про знахідку бійців НГУ пише Telegram-канал МВС.

Підрозділ Національної гвардії проводив розвідку на території Бородянського району Київської області. Під час розвідувального рейду біля одного із населених пунктів нацгвардійці натрапили на командний пункт однієї із російських БТГр.

В самому командному пункті українські військові виявили цілий набір документів. Це, зокрема:

книга штатно-посадового обліку;

поіменний список особового складу;

бойовий та чисельний розрахунок;

таблицю позивних.

Уся документація уже передана керівництву.

«Без сумніву, це дуже вагома та цінна інформація, яка в подальшому може стати свідченням багатьох воєнних злочинів від рук окупантів», – запевнив командир частини Нацгвардії.

Нагадаємо, у четвер, 31 березня, українські військові звільнили від російських загарбників Бучу та всю Бучанську громаду Київської області.

1 квітня підрозділи ЗСУ звільнили Бородянку.

2 квітня Міністерство оборони України офіційно повідомило, що рашистських окупантів вигнали із усієї території Київської області.

Втім, Міноборони закликає мешканців Київської області поки не повертатися додому, оскільки йде зачистка і розмінування. Громадян просять очікувати на офіційний дозвіл чи заяву від Генштабу.

Міський голова Києва Віталій Кличко також поки радить не поспішати з поверненням до столиці.

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