Відповідь Путіну: НАТО розгортає безпрецедентні сили у повітрі (графіка)

Повітряний простір над Європою патрулюватимуть до 30 літаків НАТО

У відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну НАТО розгортає безпрецедентні сили в повітряному просторі, аби стримати будь-яку потенційну агресію проти союзників. Про це повідомила речниця Північноатлантичного Альянсу Оанна Лунгеску.

За словами Лунгеску, до патрулів входитимуть винищувачі, літаки-розвідники та опорні літаки.

Сили НАТО матимуть до 30 літаків у патрулі будь-якої миті над територією Європи.

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив про ймовірне загострення російської агресії. Вже у найближчі тижні окупанти можуть спробувати жорстокіший наступ.