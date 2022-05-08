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    Відповідь Путіну: НАТО розгортає безпрецедентні сили у повітрі (графіка)

    До НАТОвський патрулів входитимуть винищувачі, зокрема - Відповідь Путіну: НАТО розгортає безпрецедентні сили у повітрі (графіка)
    До НАТОвський патрулів входитимуть винищувачі, зокрема

    Повітряний простір над Європою патрулюватимуть до 30 літаків НАТО

    У відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну НАТО розгортає безпрецедентні сили в повітряному просторі, аби стримати будь-яку потенційну агресію проти союзників. Про це повідомила речниця Північноатлантичного Альянсу Оанна Лунгеску.

    За словами Лунгеску, до патрулів входитимуть винищувачі, літаки-розвідники та опорні літаки.

    Сили НАТО матимуть до 30 літаків у патрулі будь-якої миті над територією Європи.

    Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив про ймовірне загострення російської агресії. Вже у найближчі тижні окупанти можуть спробувати жорстокіший наступ.

    Теги: росія окупанти НАТО війна Україна окупація #stoprussia
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    Відповідь Путіну: НАТО розгортає безпрецедентні сили у повітрі (графіка)