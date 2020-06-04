Степанов про новий антирекорд Covid-19: у випадку погіршення ситуації будемо посилювати карантин



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Максим Степанов заявив, що МОЗ може ініціювати посилення карантину в разі зростання кількості хворих на коронавірус

Кабмін зобов'язав регіони скасовувати пом'якшення карантинних заходів в разі невідповідності протягом трьох днів поспіль критеріям для пом'якшення

Міністерство охорони здоров'я може ініціювати посилення карантину в разі зростання кількості нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«Хочу звернутися до всіх українців: пом'якшення карантину чітко регламентує протиепідемічні заходи. Це користування засобами індивідуального захисту, масками, респіраторами, антисептиками, дотримання соціальної дистанції тощо. Всі ці заходи розроблені провідними фахівцями нашої країни. Якщо не дотримуватися цих рекомендацій, можемо отримати зростання кількості хворих і, як наслідок, МОЗ рекомендуватиме введення додаткових заходів «, - сказав він.

Міністр зазначив, що за минулу добу в Україні зафіксовано рекорд за кількістю людей, що одужали від захворювання (602 людини), і антирекорд - за кількістю нових виявлених випадків (588 осіб).

Станом на ранок 4 червня Київ і вісім областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину; до списку регіонів, які не відповідають критеріям, увійшли Житомирська та Луганська області, Харківська область визнана такою, що відповідає критеріям пом'якшення обмежень. Показникові інцидентності не відповідають Волинська (13,09 на 100 тис. населення при межі 12 на 100 тис. населення), Житомирська (13,25), Львівська (16,01), Рівненська (27,50) і Чернівецька (31,07) області, а також Київ (14,05).

Кабінет міністрів зобов'язав регіони скасовувати пом'якшення карантинних заходів в разі невідповідності протягом трьох днів поспіль критеріям для пом'якшення.

Коронавірус в Україні

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Кабмін ввів адаптивну модель карантину з 22 травня по 22 червня, згідно з якою кожна область переходить до наступного етапу ослаблення карантину в разі досягнення необхідних епідеміологічних показників.