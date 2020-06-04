Президент порушив карантин. Головний санітарний лікар пояснив, чому не зупинив Зеленського



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Володимир Зеленський разом з Андрієм Єрмаком і Віктором Ляшком 3 червня відвідали кафе в Хмельницькому всупереч карантину Фото: facebook.com/president.gov.ua

Ляшко не вважає похід Зеленського у кафе порушенням карантину

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів про вчорашній похід президента в кафе в Хмельницькому. За словами Ляшка, це не було порушенням карантину.

Нагадаємо, учора пресслужба президента виклала фото, на якому Володимир Зеленський разом із главою свого офісу Андрієм Єрмаком і головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком п'ють каву в кафе. Хоча згідно з графіком виходу з карантину, до 5 червня кафе й ресторани можуть працювати тільки на винос.

«Що вийшло. Учора президент зустрічався з бізнесом, було багато запитань, зокрема й щодо пом’якшення карантину, – прокоментував Віктор Ляшко LB.ua. – Ми йшли центральною вулицею після обіду, хотіли взяти кави біля кав’ярні на винос. Але один із рестораторів у цій кав’ярні сказав: «Ми готові вже сьогодні працювати за нормами, які головний санітарний лікар учора озвучив і показав». Ми зайшли в зал подивитися, чи реально готово, як воно буде працювати для того, щоб і президент переконався, що проблем, коли всі норми дотримуються, немає ніяких», – продовжує Ляшко.

Персонал, розповідає Ляшко, працював у масках і рукавичках і дотримувався всіх правил.

«Я спостерігав, хвилювався, як дотримуються наших правил. Усе пройшло гуд. Ми подивилися й пішли. Нічого такого не було, як розкрутили. Учора уряд проголосував за відкриття закладів 5 червня. Постанову про правила роботи було опубліковано позавчора. І президент побачив, як воно може працювати – якщо люди сидять за одним столом, то не більше чотирьох осіб (не рахуючи дітей). І можуть сидіти без масок під час вживання їжі й напоїв», - зазначив він.

Ляшко також прокоментував зростання кількості нових виявлених випадків коронавірусу (за минулу добу – 558 нових випадків): «Ми ще не можемо сказати, що це наслідок ослаблення карантину. Будемо відстежувати динаміку». Відповідаючи на питання, чи повернуть жорсткий карантин, якщо зростання захворюваності підтвердиться, Ляшко сказав, що оскільки діє адаптивний карантин, рішення будуть приймати в регіонах залежно від ситуації.

«Зросла інцидентність у Києві (вчора вона складала 13,8 замість допустимих 12 – LB.ua). Якщо динаміка збережеться, вони будуть приймати рішення щодо відкату назад. Такі рішення може прийняти регіональна комісія. І я не впевнений, що така інцидентність дасть змогу Києву відкрити кафе та ресторани 5 червня», – сказав Ляшко.

Варто наголосити, що уряд України забороняє діяльність з надання послуг громадського харчування в приміщеннях до 5 червня. Дозволено працювати тільки літнім майданчикам, в тому числі під тентами. За одним столом дозволено знаходитися не більше ніж чотирьом відвідувачам одночасно.

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Відвідувачі кафе повинні знаходиться в респіраторах або захисних масках весь час, крім прийому їжі.

В арсеналі правоохоронців є два види покарань:

Стаття 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення ( Порушення правил щодо карантину людей » ) передбачає штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн для громадян і 34-170 тис. грн – для посадових осіб.

» Стаття 325 Кримінального кодексу ( Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням » ) передбачає штраф від 17 тис. до 51 тис. грн; арешт до шести місяців або обмеженням волі до трьох років, або позбавленням волі до трьох років, або ув’язення від п’яти до восьми років.



