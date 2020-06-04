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    Уряд скасує обмеження для туристичних груп

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    <span>Зеленський, Ляшко та інші чиновники в Кам'янці-Подільському</span> - Уряд скасує обмеження для туристичних груп
    Зеленський, Ляшко та інші чиновники в Кам'янці-Подільському
    Фото: Офіс президента

    Відповідне рішення Кабінет міністрів України прийме вже найближчим часом

    На наступному засіданні Кабміну буде знято обмеження щодо кількості осіб в туристичних групах, повідомив у четвер, 4 червня, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, який разом з президентом Володимиром Зеленським знаходиться з візитом в Хмельницькій області.

    «Ми знімаємо обмеження в 10 осіб для туристичних груп. Воно буде стільки, скільки перевозить автобус, - до 50 осіб», - cказав він.

    Відзначимо, під час поїздки до Кам'янця-Подільського Зеленський запропонував провести візову лібералізацію, щоб залучити іноземних туристів.

    Напередодні Кабінет міністрів України оприлюднив рішення про нове послаблення карантину з 5 червня. Документ, серед іншого, дозволяє відновити роботу ресторанів всередині приміщень та скасовує обов'язкову самоізоляцію українців, яким виповнилося 60 років.

    Уряд також запускає авіасполучення: з 5 червня – внутрішнє, з 15 червня – міжнародне.

    Також буде дозволено здійснення перевезень пасажирів легковими автомобілями в кількості до 5 осіб включно з водієм (без урахування дітей віком до 14 років).

    Зазначимо, що Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області закликало українців відмовитися від купання в Чорному морі через брудну воду. Наразі за результатами лабораторних досліджень морська вода не відповідає санітарно-мікробіологічним показникам.

     Читайте також: 
    Хмельниччина туризм українці карантин уряд мандрівка Віктор Ляшко
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