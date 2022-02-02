У Швеції ворони стануть двірниками

Першим містом, де впровадять пілотний проєкт, стане Седертельє

Шведська клінінгова компанія Corvid Cleaning запустила проєкт із навчання ворон навикам збирання дрібного сміття на міських вулицях та обміну його на їжу. Про це повідомило видання Dagens Nyheter.

Як зазначається, експерти мають навчити птахів збирати сміття та кидати його у спеціальний автомат, який видаватиме їм корм.

«Ворон легше навчити, і є висока ймовірність того, що вони навчатимуться один в одного. Водночас є менший ризик, що вони помилково з'їдять якесь сміття», – сказала засновниця Corvid Cleaning Крістіан Гюнтер-Ханссен.

Ворон мають намір видресувати так, щоб вони кидали відходи в спеціальний автомат, який видаватиме корм.

Першим містом, де впровадять пілотний проєкт, стане Седертельє, розташоване неподалік Стокгольма. Якщо ініціатива буде успішною, її впровадять і в інших містах.

Очікується, що реалізація проєкту дозволить скоротити витрати на прибирання міста на 75%.

Нагадаємо, раніше у соцмережу потрапило відео, як у Києві чоловік гладить ворону.

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