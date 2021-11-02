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    «Свідома дезінформація». Данілов розповів, що відбувається біля українського кордону

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    Данілов відреагував на супутникові знімки, оприлюднені виданням Politico, що мають свідчити про те, що Росія концентрує військову техніку на кордоні з Україною - «Свідома дезінформація». Данілов розповів, що відбувається біля українського кордону
    Данілов відреагував на супутникові знімки, оприлюднені виданням Politico, що мають свідчити про те, що Росія концентрує військову техніку на кордоні з Україною
    фото пресслужба РНБО

    Данілов: «На сьогодні такої концентрації, такого скупчення того, що вони пишуть, там цього немає»

    Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заперечив дані західних медіа про ймовірну концентрацію російських військ на кордоні з Україною. Про це Данілов заявив у коментарі «Радіо Свобода».

    «Іде свідома дезінформація всього суспільства. Скажімо так – те, що вони там пишуть, не відповідає дійсності. На сьогодні це не відповідає дійсності. Ми спостерігаємо за всіма процесами, це дезінформація і нам незрозуміло, для чого вони це роблять… Що буде завтра, ми не знаємо, на сьогодні такої концентрації, такого скупчення того, що вони пишуть, там цього немає. Хай вони покажуть фотографії, які були там місяць тому, два тижні тому – ви побачите одні й ті ж самі фотографії», – наголосив секретар РНБО.

    Як раніше повідомлялося, видання Politico оприлюднило супутникові фотографії, зроблені 1 листопада, і зазначило, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

    У відповідь прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав «вкиданням» публікацію Politico про нарощування військ на кордоні з Україною.

    Також напередодні американське видання The Washington Post повідомило про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною. При цьому були відзначені «незвичайні переміщення» техніки та військових у західному регіоні РФ, що нагадує ситуацію у квітні цього року та викликало резонанс у міжнародному співтоваристві.

    Теги: ЄС Росія Донбас США РНБО Олексій Данілов дезінформація прессекретар
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    «Свідома дезінформація». Данілов розповів, що відбувається біля українського кордону